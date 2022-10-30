بعد أن أحرج جيمي كاراجر قبل شهرين، رونالدو يكرر نفس الواقعة مع جاري نيفيل!

شهدت اللحظات التي سبقت مواجهة مانشستر يونايتد ضد نظيره وست هام في الدوري الإنجليزي موقفًا محرجًا للغاية كان بطله جاري نيفيل نجم الشياطين الحمر السابق وكان بطله كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق.

جاء هذا بعد أن ظهر رونالدو بجوار الاستوديو التحليلي الخاص بشبكة "سكاي سبورتس"، والذي كان يضم جيمي كاراجر وجاري نيفيل ولويس ساها.

رونالدو ركض تجاه الاستوديو ليلقي بالسلام على ساها وكاراجر قبل أن يتجاهل نيفيل بشكل كامل الذي قال له المضيف بعدها: "سيقول لكم نيفيل إن هذا هو مصير كل من ينتقد رونالدو"، ليرد عليه أسطورة مانشستر يونايتد ويقول: "أظن أنني لست على قائمة معايدة رونالدو الخاصة بالكريسماس".

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث سخر كاراجر من نيفيل، حيث تعرض لنفس الموقف قبل شهرين من رونالدو قبل مواجهة ليفربول.

وقام كاراجر بتغيير صورة حسابه على تويتر للقطة من رد فعل نيفيل على تجاهل رونالدو ثم كتب: "مرحبًا بك في نادي الذين يتم تجاهلهم عن طريق رونالدو".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد شارك أساسيًا في المباراة بعد فترة من الابتعاد بسبب تصرفاته ومغادرة ملعب لقاء توتنهام، وهو الأمر الذي انتقده عليه جاري نيفيل سابقًا.