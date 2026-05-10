أحبك أكرهك.. راشفورد يواصل أيام الحيرة في برشلونة والكلاسيكو خير دليل!

على أنغام أغنية "أحبك أكرهك" للهضبة عمرو دياب، يعيش جمهور برشلونة ومعهم عشاق مانشستر يونايتد حالة من التخبط الوجداني تجاه النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد.

هذا اللاعب الذي يبدو وكأنه يجسد كلمات الأغنية في كل لمسة للكرة، فهو يمنحك الأمل في لحظة ويصيبك بالإحباط في اللحظة التي تليها مباشرة، مما جعل الجميع يقف حائرًا أمام لغز لا يجد له حلًا في الأفق القريب.

دخل راشفورد الكلاسيكو وهو يحمل معه كل تناقضات مسيرته المهنية، ففي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر لمحة فنية، فاجأ الكل بهدف عالمي من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك كورتوا في الدقيقة التاسعة، وهو هدف لا يسجله إلا الكبار.

لكن في نفس الدقيقة 38 التي شهدت إضاعته لانفراد كامل برعونة غريبة، أتبعها مباشرة بعرضية بلا عنوان لم تجد إلا الهواء، ليعيد للأذهان صورة اللاعب الذي يقدم لقطات لا تليق أبدًا بحجم النادي الذي يمثله.

هذا التباين هو ما يجعل تقييم راشفورد مهمة مستحيلة، فهو تارة يكون متميزًا وتارة أخرى يظهر كعبء ثقيل فوق أرض الميدان.

حيرة كتالونية إنجليزية

تجد إدارة برشلونة نفسها في موقف لا تحسد عليه وهي تراقب أداء راشفورد المتذبذب، فهل تصر على ضمه نهائيًا وتخاطر بميزانية النادي في لاعب لا يضمن الاستمرارية؟ أم تتركه يعود من حيث أتى وتفقد موهبة قد تنفجر في أي لحظة؟

الجماهير في مدرجات كامب نو تشعر بنفس التيه، فهي لا تعرف هل تحبه لإسهاماته في الأهداف الكبيرة، أم تكرهه لبروده وتضييعه للفرص السهلة.

إنه الموقف ذاته الذي تكرر في "أحبك أكرهك"، حيث الرغبة في الشيء والخوف منه يسيران في خطين متوازيين يا للسخرية يلتقيان في لحظة نادرة في كامب نو.

وفي إنجلترا، لا يبدو الوضع أكثر وضوحًا، حيث تراقب إدارة مانشستر يونايتد لاعبها المعار بكثير من الشك.

هناك رغبة في استعادته لعل وعسى يستعيد بريقه في أولد ترافورد، وهناك رغبة موازية في التخلص من صداع عدم استقراره الفني.

هذا الصراع ينعكس مباشرة على طاولة المفاوضات، فإدارة الشياطين الحمر لا تعرف هل تتمسك بكامل القيمة المالية المرتفعة لضمه نهائيًا، أم تتهاون مع برشلونة لتسهيل رحيله والتخلص من عبء راتبه، هي حالة من الضياع تسيطر على جميع الأطراف المعنية بقرار حسم مستقبله.

بيت القصيد

الحكم النهائي على تجربة ماركوس راشفورد مع برشلونة يظل معلقًا بين الموهبة الفطرية والغياب الذهني.

الحقيقة المجردة تقول إن راشفورد لاعب يمتلك الأدوات لكنه يفتقد للبوصلة التي توجه هذه الأدوات بشكل ثابت.

لا يمكن اعتبار اللاعب ناجحًا بشكل مطلق كما لا يمكن وصفه بالفاشل، بل هو حالة فنية خاصة تتطلب صبرًا قد لا تملكه الأندية الكبرى التي تبحث عن الألقاب الفورية.

لتبقى قصته مع برشلونة ويونايتد هي قصة "أحبك أكرهك" الرياضية التي ستظل تثير الجدل حتى إشعار آخر.