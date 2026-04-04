أجرى روبن فان بيرسي ورحيم ستيرلينغ مؤخرًا محادثة حاسمة في نادي فينورد

روبن فان بيرسي وفينورد يتطلعان إلى المزيد من راهيم ستيرلينغ. وكان اللاعب الذي خاض 82 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا موضوعًا للحديث مجددًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الجمعة.

ووفقاً للصحفي مارسيل فان دير كران من صحيفة "دي تيليغراف"، فإن على ستيرلينغ الآن أن يبذل قصارى جهده لمساعدة فينورد.

ومع ذلك، لم يستبعد فريق روتردام ستيرلينج بأي حال من الأحوال، كما صرح فان بيرسي خلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة. "أنا أهتم به كثيرًا. إنه يعمل بجد ليصبح أكثر لياقة وأفضل، وأنا أشجعه على ذلك. إنه يعرف ما الذي يجب تحسينه."

بعد مباراة "الكلاسيكو" بين فينورد وأياكس (1-1)، التي كان ستيرلينغ غائبًا عنها بشكل واضح، تحدث فان بيرسي مطولًا مع النجم. "راحيم يعرف تمامًا ما أتوقعه منه. وأنا أدربه على ذلك بشكل محدد."

"نعم، أنا أطلب منه الكثير، وخلال التدريبات أركز عليه بشكل خاص. لكن اللاعبين الكبار قادرون على تحمل هذه الصراحة"، اختتم فان بيرسي.

لعب ستيرلينج حتى الآن 256 دقيقة، موزعة على خمس مباريات رسمية. وقد قدم تمريرة حاسمة في المباراة ضد إكسلسيور (فوز 2-1).

أمام الإنجليزي البالغ من العمر 31 عامًا ست مباريات في الدوري ليعود إلى مستواه. الهدف هو أن يتأهل فينورد من خلالها إلى دوري أبطال أوروبا.