"أتمنى أن تعودوا لدوري الأبطال قريبًا" جاك جريليش يرد بسخرية على أسطورة ريال مدريد

جريليش يسخر من أسطورة ريال مدريد!

رد لاعب مانشستر سيتي، جاك جريليش، بسخرية على انتقاد أسطورة ريال مدريد، خوسيه ماريا جوتي، بعد الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز على ريال مدريد 5-1 مجموع المباراتين، بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوتي من قبل لبرنامج "El Chringuito"،:" مانشستر سيتي لديه جاك جريليش، في الدوري الإنجليزي الممتاز قد يتفوق على الجميع، لكني لم أراه في دوري الأبطال ".

فرد جريليش عبر حسابه على تويتر، من خلال مقطع فيديو، حيث قال:" أشعر بالحزن من أجلكم، وأتمنى أن تعودوا قريبًا".

الجدير بالذكر أن، يستعد مانشستر سيتي لمواجهة نادي إنتر الإيطالي، بنهائي دوري أبطال أوروبا، في الـ10 يونيو، على ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول.