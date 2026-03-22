أتالانتا، بالادينو: "نأمل ألا يصاب أحد في المنتخب الوطني، ونؤمن بقدرتنا على العودة"

بعد الفوز على فيرونا، تحدث مدرب أتالانتا، رافاييل بالادينو، مستهلاً حديثه بالقول: "أنا سعيد بالفوز، لكننا منحنا هيلاس فيرونا مساحة لم يكن ينبغي أن نمنحها. أنا سعيد باللاعبين لأنهم بذلوا جهداً كبيراً، على الرغم من التعب البدني. علينا الآن استجماع الطاقة اللازمة لمواصلة الإيمان بفرصنا الأوروبية."





ثم تابع حديثه مشدداً على مباريات المنتخب الوطني: "علينا أن نأمل، أولاً وقبل كل شيء، ألا يتعرض أي لاعب لإصابة مع المنتخب. أمامنا العديد من المواجهات المباشرة وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا للفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. كنا في المركز الثالث عشر ونجحنا في تحقيق هذا الصعود. أود أن أشكر أتالانتا التي بذلت كل ما في وسعها.





كما كانت الإشارات من العائدين مهمة: "قدم دي كيتيلير وراسبادوري وإيدرسون مباراة جيدة، لكنهم بحاجة إلى مزيد من الدقائق". أما على الصعيد الدفاعي، فالرضا تام: "سعيد بعدم استقبال أي أهداف، وأهنئ الفريق بأكمله".





ثم تابع حديثه بشأن حفل تكريم مارتن دي رون: "قدم مارتن الكثير لأتالانتا، وقد تم رد هذا الحب. أخبرته أن أفتخر بهذا الإنجاز".





وأخيراً، اختتم حديثه مؤكداً أن: "أمامنا ثماني مباريات حاسمة، وعلينا أن نبذل أقصى جهدنا، دون أن ننسى أن لدينا أيضاً كأس إيطاليا، حيث نريد الوصول إلى النهاية. سأطلب الكثير من اللاعبين، وإذا كانت لدينا العقلية الصحيحة، يمكننا أن نكتب التاريخ".