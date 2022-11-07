أبو بكر يواصل انتقاد صلاح: الفرق بيننا أنني لم أحصل على فرصة فقط

مهاجم النصر كان قد قلل من قائد منتخب مصر ونجم ليفربول من قبل خلال كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021

يصر الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم النصر السعودي، على التقليل من المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أن الفارق بينهما أنه لم يحصل على فرصة في أحد الأندية الأوروبية الكبرى فقط.

الكاميرون كانت قد التقت بمنتخب مصر في فبراير 2022، حيث نصف نهائي كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، ونجح الفراعنة في إقصاء أصحاب الأرض من البطولة بالفوز في ركلات الترجيح 3-1.

لكن قبل هذه المباراة، كان محترف العالمي قد قال لصحافة بلاده: "بكل صراحة، صلاح لا يثير إعجابي كثيرًا".

واليوم، يكرر أبو بكر تصريحاته من جديد، مؤكدًا أنه لا يهمه رأي الجمهور الذي هاجمه من قبل على رأيه في صلاح.

وقال أبو بكر، في تصريحاته لموقع "actu cameroun" نقلًا عن "90football.fr": "ما قلته من قبل أن صلاح لا يثير إعجابي، ما يفعله، يمكنني أن أقوم به، لكنني فقط لم أحصل على فرصة اللعب في هذه الأندية الكبيرة، أما إذا كان رأيي لا يعجب الجمهور، فلا يهمني".

يذكر أن صلاح سجل 14 هدفًا خلال 20 مباراة مع ليفربول في الموسم الجاري في مختلف البطولات، وصنع خمسة آخرين.

أما أبو بكر لم يحرز إلا هدفين فقط خلال ثماني مباريات مع النصر في دوري روشن السعودي.