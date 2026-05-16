آمن ببرشلونة وقتما كفر بهم الجميع.. ليفاندوفسكي الرجل الذي رمم كبرياء كتالونيا!

في صيف رحيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي خيم الحزن التام على مشجعي النادي الكتالوني وكنت حينها أجلس مع أحد الأصدقاء على مقهى نتناول أطراف الحديث عن مستقبل الفريق الذي بدا فارغًا ومظلمًا واتفقنا في ذلك الوقت على أن الواقع والمنطق يفرضان على الإدارة عدم التفكير في تحقيق أي ألقاب أو بطولات بل يجب أن ينصب التركيز كاملًا على إنقاذ النادي من الإفلاس وتأمين مستقبله ماديًا أولًا وقبل كل شيء.

وبدت المنافسة مستحيلة تمامًا مع ريال مدريد الذي يعيش استقرارًا فنيًا وإداريًا كبيرًا ومع أتلتيكو مدريد القوي الذي يسير بخطى ثابتة ويبني فريقه بقوة منذ سنوات ويستبدل لاعبيه بسلاسة بينما كان برشلونة يعاني الأمرين ويعاني لتسجيل اللاعبين ومقيدًا بقوانين مالية صارمة تجعل مجرد البقاء في دائرة الضوء إنجازًا كبيرًا.

وبعد عام كامل من تاريخ رحيل ميسي في الخامس من أغسطس، ومن قلب هذا الركام الغارق في الشكوك برزت بارقة أمل غير متوقعة غيرت كل الحسابات عندما تم تقديم روبرت ليفاندوفسكي لاعبًا جديدًا في برشلونة.

الصفقة الأهم في العقود الأخيرة

اليوم وبعد قرار رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الأخير يمكننا القول بثقة إن هذا الرجل كان الصفقة الأهم للنادي الكتالوني خلال ال 20 سنة الأخيرة.

تأتي هذه الأهمية ليس لأنه الأفضل من الناحية الفنية بين كل الأساطير الذين مروا على تاريخ النادي ولا لأنه المهاجم الأكثر مهارة أو الأغزر تسجيلًا للأهداف في تاريخ الفريق ولا حتى لأنه قضى الفترة الأطول داخل الجدران الكتالونية.

بل تكمن قيمته الحقيقية في أنه آمن بمشروع برشلونة ومكانته الكبيرة في وقت فقدت فيه الجماهير نفسها الإيمان بقدرة ناديها على العودة واختار طواعية أن يترك المجد المستقر في ألمانيا ليقود سفينة غارقة وسط أمواج الشكوك والتربص.

واجه النجم البولندي حينها هجومًا حادًّا وتصريحات لاذعة من مسؤولي بايرن ميونخ الألماني ركزت على انتقاد الوضع الاقتصادي الكتالوني، وكان التصريح الأكثر إثارة للجدل من المدير الفني الألماني يوليان ناجلسمان الذي انتقد القوة الشرائية للنادي الإسباني في ظل أزمته المالية مؤكدًا أنه النادي الوحيد في العالم الذي لا يملك المال ولكنه يشتري أي لاعب يريده واصفًا الأمر بالغرابة الشديدة والجنون.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل خرج أولي هونيس الرئيس الفخري للنادي البافاري بتصريحات حملت سخرية علنية ومباشرة من ديون النادي الإسباني مشيرًا إلى أن برشلونة كان مدينًا بمبلغ قيمته 1.3 مليار يورو قبل ستة أشهر فقط وأنه لو كان ناديًا ألمانيًا لكان قد أعلن إفلاسه بالفعل، ودعا هونيس مسؤولي النادي الكتالوني إلى توفير عناء تقديم عروض جديدة لأن النادي البافاري لن يتخلى عن هدافه، وهو التحدي القاسي الذي تجاوزه المهاجم البولندي بإصراره الكبير ليثبت للجميع صحة اختياره الفني والتاريخي.

مثلت خطوة قدوم النجم البولندي بوابة العودة الحقيقية للوضع القوي الحالي الذي يعيشه النادي اليوم فلولا شجاعته وقبوله التحدي لما تشجع نجوم آخرون على القدوم من بعده حيث فتح الباب أمام صفقات بارزة ومهمة للغاية لا تزال تصنع الفارق وتقدم الإضافة القوية مع الفريق حتى يومنا هذا.

لقد منح ليفاندوفسكي النادي بأكمله قبلة الحياة واستعاد بوجوده الهيبة المفقودة في الملاعب الإسبانية والأوروبية ليثبت أن قميص النادي لا يزال جاذبًا لأفضل لاعبي العالم مهما بلغت قسوة الظروف الاقتصادية.

بيت القصيد

القيمة الحقيقية لروبرت ليفاندوفسكي لا تقاس بعدد الأهداف أو المهارات الاستثنائية بل تكمن في كونه الجسر الذي عبر عليه برشلونة من ضفة الانهيار واليأس إلى الاستقرار والجاهزية الحالية.

لقد آمن بالفريق في زمن كفرت فيه الجماهير بمستقبله وفتح الأبواب لنجوم آخرين ساروا على خطاه وحين انتهت مهمته رحل بنبل الكبار وهدوء المحترفين.

فلم يشتك من دكة ولم يظهر غضبًا عند خروجه كبديل طيلة تلك السنوات، ليترك خلفه درسًا في الوفاء والاحترافية ويظل دائمًا الرجل الذي أنقذ كبرياء كتالونيا دون صخب أو أزمات.



