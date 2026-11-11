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Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images
Yosua Aryaعلي سمير
ترجمه

مفاجأة .. الدوري الإنجليزي يعترف بأحقية ليفربول بركلة جزاء في هزيمته ضد آرسنال!

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اعتراف بتعرض الريدز للظلم

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أقرّت لجنة المراجعة المستقلة التابعة للدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا بأن ليفربول حُرم بشكل خاطئ من ركلة جزاء حاسمة خلال خسارته الأخيرة أمام آرسنال.

ويبرّئ هذا القرار المدرب أندوني إيراولا، عقب الحادثة المثيرة للجدل التي قام فيها يوريين تيمبر بسحب ألكسندر إيزاك داخل منطقة الجزاء.

الدوري الإنجليزي الممتاز يعترف بالخطأ في ركلة الجزاء

اعترفت لجنة أحداث المباريات الرئيسية (KMI) التابعة للدوري الإنجليزي الممتاز بأن ليفربول حُرم بشكل خاطئ من ركلة جزاء في خسارته الأخيرة أمام آرسنال بنتيجة 1-0.

سجّل كاي هافيرتس الهدف الوحيد في المباراة خلال الشوط الأول ليمنح فريق ميكيل أرتيتا النقاط الثلاث. وبعد دقائق قليلة من الهدف الافتتاحي، سحب يوريين تيمبر ألكسندر إيزاك عندما حاول المهاجم تسديد رأسية من عرضية برادلي باركولا.

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تجاهل الحكم آندي مادلي الاحتجاجات، وتجاوز حكم الفيديو المساعد ستيوارت أتويل الحادثة. غير أن لجنة KMI خلصت الآن إلى أنه كان يجب احتساب ركلة جزاء. وجاء تقييمها المستقل بنتيجة 4:1 لصالح احتساب الحكم في الملعب ركلة جزاء.

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إيراولا على حق في مطالباته بركلة الجزاء

كما صوّت ثلاثة من أعضاء اللجنة الخمسة بأن تقنية الفيديو المساعد كان يجب أن تتدخل وتوجّه مادلي إلى الشاشة الجانبية بالملعب، مشيرين إلى خطأ واضح.

ويؤكد القرار صحة موقف مدرب ليفربول أندوني إيراولا، الذي كان غاضباً بعد صافرة النهاية.

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وعقب الخسارة، صرّح إيراولا بأنه كان هناك "شدّ واضح" لقميص إيزاك داخل منطقة الجزاء. بل ألمح المدرب المحبط إلى أنه قد يضطر إلى توجيه لاعبيه للسقوط بسهولة من أجل الحصول على المخالفات مستقبلاً.

وأتاح القرار لآرسنال انتزاع أول انتصار له على ملعب أنفيلد منذ عام 2012. في المقابل، بقي ليفربول يتأمل في لحظة محورية أثّرت بشكل كبير في النتيجة النهائية.

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لجنة KMI توضّح معايير العتبة

وفي تقريرها الرسمي، فصّلت اللجنة التوجيهات الحالية المتعلقة بمخالفات الإمساك. وشدّدت على أهمية معاقبة الأفعال غير الكروية المستمرة التي يكون لها تأثير جوهري على مجريات اللعب. كما أشارت إلى أنه يتعين على الحكام تقييم ما إذا كان المدافع يبذل أي محاولة حقيقية للتنافس على الكرة.

وأوضحت اللجنة قائلة: "في الدوري الإنجليزي الممتاز، هناك توجيه قوي للحكام في الملعب ولتقنية الفيديو المساعد بالتعرف على أفعال الإمساك المستمرة التي يكون لها تأثير جوهري واضح على اللعب ومعاقبتها، إضافة إلى تركيز متزايد على أفعال الإمساك غير الكروية التي لا مكان لها في الملعب".

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"سيأخذ الحكام في الاعتبار عدداً من العوامل عند تحديد المخالفة، بما في ذلك ما إذا كان اللاعب يركّز على الخصم فقط بدلاً من الكرة، وما إذا كان يبذل أي محاولة للعب الكرة أو التنافس عليها، وما إذا كان يمسك الخصم بكلتا ذراعيه، وما إذا كان الإمساك مستمراً أو مؤثراً على الخصم أو ملابسه.

"في هذه الحالة، رأت اللجنة أن تدخّل تيمبر على إيزاك استوفى عتبة مخالفة الإمساك، وكان ينبغي أن يؤدي إلى احتساب ركلة جزاء، سواء في الملعب أو من خلال تدخّل تقنية الفيديو المساعد".

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ليفربول يستعيد توازنه أمام بالاس

بدت الخسارة ضربة كبيرة لليفربول، الذي تعرّض لاحقاً لهزيمة مفاجئة أمام فنربخشه بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا. غير أن فريق إيرولا تمكّن من العودة إلى سكة الانتصارات عبر الفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي.

ويبقي هذا الفوز الحيوي النادي ضمن المجموعة المطاردة قرب قمة الترتيب. ويحتل ليفربول حالياً المركز الرابع في جدول الترتيب، متأخراً بفارق تسع نقاط عن المتصدر آرسنال.

بقلمعلي سمير

كاتب رياضي ومدير شيفت ومحرر

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

من الطبيعي ألا تعجبك جميع آرائي ولكنها ربما تجذب اهتمامك

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