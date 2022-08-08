أي لاعب حالي يستيطع اللعب في جيله من الهلال؟ إجابة صادمة من الثنيان

أبدى يوسف الثنيان أسطورة الهلال اعتزازًا كبيرًا بجيله من اللاعبين، مؤكدًا أن لا أحد من نجوم الزعيم الحاليين يستطيع اللعب أساسيًا معهم.
الهلال هزم ألميريا في لندن يوم أمس 2-1 في لقاء ودي أقيم بمناسبة تتويج الفريقين بالدوري السعودي والدوري الإسباني الدرجة الثانية على الترتيب وبتنظيم من وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ.
ماذا قال يوسف الثنيان عن جيله والجيل الحالي في الهلال؟
تركي العجمة خلال استضافته الثنيان على قناة روتانا خليجية لتحليل اللقاء سأله عن الجيل الحالي للهلال وكم لاعب منه يستطيع اللعب أساسيًا في جيله، فكانت الإجابة صادمة للغاية.
الفيلسوف، كما يُلقب، أكد أن هناك 2-3 لاعبين فقط من الجيل الحالي يُمكنهم التواجد مع جيله من الهلال، لكن مشددًا على أن تواجدهم سيقتصر على دكة البدلاء لا التشكي الأساسي.
العجمة سأل الثنيان بعدها عن اللاعب من جيله القادر على التواجد أساسيًا مع المجموعة الحالية من نجوم الهلال، فأجاب "جميعهم".
العجمة للكابتن يوسف الثنيان: من جيل #الهلال الحالي لو كان موجود في جيلكم كان "يمسك خانة"، ومن من جيلكم كان يمكن أن يلعب مع هذا الجيل؟@TurkiAlajmah@YousifAlthunian#الهلال_الميريا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/i9SVybVmsJ— برنامج كورة (@korarotana) August 7, 2022
ما الذي حققه الثنيان خلال مسيرته مع الزعيم؟
نجم الوسط الهجومي لعب مع الهلال منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي حتى السنوات الأولى من القرن الجديد، وقد حقق العديد من الإنجازات الجماعية والفردية مع النادي والمنتخب السعودي.
الثنيان فاز مع الهلال بلقب الدوري السعودي 5 مرات بجانب لقبين لدوري أبطال آسيا بمسماها القديم (بطولة الأندية الآسيوية)، وقد تُوج مرتين بكأس ملك ومثليهما لكأس ولي العهد.
اللاعب أضاف لتلك الألقاب لقب كأس أبطال الكؤوس الآسيوية والسوبر الآسيوي والأندية العربية أبطال الدوري مرتين والسوبر العربي ودوري أبطال الخليج للأندية.
الثنيان فاز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا بمسماها القديم مرتين، عام 1986 وموسم 1991-1992.
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