إيلي واهي: تعرف على أفضل هداف مراهق في الدوريات الأوروبية الكبرى

سجل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عشرة أهداف مع مونبلييه في الدوري الفرنسي في 2021-22، بمعدل هدف في كل مباراة.

من هو المراهق صاحب أكبر عدد من الأهداف في بطولات الدوري الأوروبية الكبرى في موسم 2021-22؟

ما لم تكن تولي اهتمامًا خاصًا بكرة القدم الفرنسية هذا الموسم، فليس من السهل الإجابة عن هذا السؤال.

على الرغم من احتفاله في اليوم الأول من شهر مايو بهدفه العاشر في الدوري الفرنسي، إلا أن أداء إيلي واهي مع مونبلييه ظل تحت رادار معظم المتابعين عن كثب لكرة القدم الأوروبية.

لكن نظرة فاحصة على أرقامه تشير إلى أن الشاب البالغ من العمر 19 عامًا لديه القدرة على أن يصبح اسمًا يتردد صداه في سماء الكرة العالمية عاجلًا وليس آجلًا.

واهي ليس فقط أصغر لاعب في تاريخ مونبلييه يصل إلى رقمين للأهداف في موسم واحد، لكنه يحتل المرتبة الثالثة من حيث كونه أصغر لاعب يسجل هدفه العاشر في الدوري الفرنسي - خلف كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي فقط، ومتفوقًا على تييري هنري.

مما لا يثير الدهشة، تحرك مونبلييه بسرعة لربط المراهق بعقد جديد في مارس 2022، لكن لن يمر وقت طويل قبل أن تأتي الأندية الأكبر من داخل فرنسا وخارجها بحثًا عن لاعب أظهر منذ سن مبكرة أنه يعرف طريق المرمى.

وُلد واهي في كوركورون في الضواحي الجنوبية لمدينة باريس، وتذوق طعم كرة القدم المنظمة في سورينس، وهو نفس النادي الذي لعب معه نجولو كانتي خلال سنوات مراهقته.

انضم واهي إلى فريق سورينس وهو في السابعة من عمره، وسرعان ما أصبح واضحًا أنه يملك أمرًا مميزًا للغاية حين يستلم الكرة في منطقة الجزاء.

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يوضح بيير فيل، الرئيس السابق لنادي سورينس، في تصريحات لـ"جول GOAL": "لقد كان متقدمًا بعامين أو ثلاثة أعوام على زملائه فيما يتعلق بما يمكن أن يفعله، لقد تفوق عليهم بسرعة".

وأضاف: "خلال البطولة التي استضفناها، رأيته يسجل بتسديدة مع سقوط الكرة عموديًا من السماء، مثل مشاهدة [زين الدين] زيدان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002، لكن الصبي كان يبلغ من العمر 11 عامًا فقط!".

كانت كرة القدم هي كل شيء بالنسبة إلى واهي، على الرغم من وجود مخاوف بشأن تعليمه في بعض الأحيان، حيث لم تكن المدرسة شيئًا يستمتع به.

يتذكر فيل قائلًا: "لم تكن المسألة تتعلق بالذكاء، لكن المدرسة كانت تتطلب الكثير من العمل الشاق بالنسبة له".

وتابع: "كان يلعب بالكرة دائمًا لأن كرة القدم تشغل ذهنه، كان يحب اللعبة، وخاصة لعب المباريات".

في سن الثالثة عشر، بدأت الأكاديميات المحترفة في ملاحظة موهبة واهي، واتخذ قرار الانضمام إلى كاين - بالصدفة، أحد فرق كانتي السابقة أيضًا، في سن الثالثة عشر.

كان قرار الانتقال إلى نورماندي، جزئيًا، من أجل البقاء على مسافة قيادة لائقة من المنزل الذي يتقاسمه مع والدته وأخته، بينما يدخل أيضًا في نظام شباب معروف بأنه يمنح أفضل لاعبيه طريقًا واضحًا للوصول إلى الفريق الأول.

هذه الفرصة مع ذلك، لم تسنح لواهي، على الرغم من تسجيله 89 هدفًا في موسم واحد بينما كان يلعب مع الفريق تحت 15 سنة.

وبدلاً من ذلك، غادر كاين لأسباب غير متعلقة بكرة القدم، وفي صيف 2018، عاد إلى ضواحي باريس وبدون نادٍ.

تلقى بعض العروض من إنجلترا في ذلك الوقت، لكنه اختار مونبلييه، حيث يلتقي مرة أخرى مع مدير أكاديمية كاين السابق فرانسيس دي تادو.

قال دي تاديو في تصريحات لمحطة "France Bleu" الإذاعية: "إنه لاعب قوي ورياضي وسريع ولديه مجموعة من مهارات المراوغة حيث يعرف فقط ما سيفعله بعد ذلك"، وقد تمكن معجبو مونبلييه من مشاهدة تلك المواهب منذ أول ظهور كبير أمام ميتز في ديسمبر 2020.

على الرغم من أن ظهوره الثاني في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لم يأت إلا بعد شهر ضد موناكو، إلا أن واهي سجل هدفًا، مما جعله ثاني أصغر هداف في تاريخ مونبلييه.

وقد دعم ذلك بهدفين آخرين قبل انتهاء الموسم، حيث تم استخدامه كبديل من قبل المدرب ميشيل دير زاكريان.

استمر هذا الدور في الأشهر الأولى من ولاية أوليفييه دال أوليو بعد أن حل مكان دير زاكريان في صيف عام 2021، ولكن بعد تسجيله مرة واحدة فقط في الأشهر الأربعة الأولى من الموسم، انفجر واهي منذ ديسمبر الماضي، ليتحول إلى لاعب أساسي.

في مسيرته المهنية في الدوري الفرنسي حتى الآن، سجل متوسط ​​هدف كل 177 دقيقة، وهناك عدد قليل من اللاعبين في مثل سنه الذين يمكنهم الادعاء بأن لديهم نسبة هدف إلى كل مباراة أخرى على هذا المستوى المرتفع.

خارج الملعب، اندمج واهي جيدًا في تشكيلة مونبلييه، وتم التصويت عليه كأفضل مطرب في الفريق.

ستكون هذه موسيقى لآذان واهي، الذي يأخذ مواهبه الصوتية بجدية أكثر قليلاً من معظم لاعبي كرة القدم.

قال صديق مقرب لـ GOAL: "إيلي شغوف بالموسيقى، إنه يحب الذهاب إلى الحفلات الموسيقية وحتى أنه يغني بشكل جيد".

وأضاف: "دون التفكير في الاحتراف وجعلها مهنة، يذهب أحيانًا إلى الاستوديو ليغني، إنها هوايته".

على الرغم من اهتماماته خارج الملعب، فإن الأهم بالنسبة إلى واهي الآن هو الاستمرار في تأليف موسيقى جيدة في ملعب كرة القدم، والبناء على ما كان موسمًا رائعًا بالنسبة له في وطنه.

إذا كان قادرًا على فعل ذلك بالضبط ، فسوف يتعرف بقية العالم على اسمه قريبًا.