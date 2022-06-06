إيكاردي غاضبًا: الأسود والغوريلا يحترموني أكثر من الصحافة!

إيكاردي يسخر من الصحافة الإيطالية!

نشرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية تقارير تفيد بإن النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي قريب من مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف.

إيكاردي مرتبط بحديقة الأمراء حتى صيف 2024، لكن اسمه ظل يتردد كلاعب متاح للتعاقد بسبب قلة مشاركته مع الفريق الفرنسي.

ورد ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان، على شائعات رحيله عن الفريق الباريسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وأكد اللاعب بقائه ضمن صفوف بطل الدوري الفرنسي، دون التفكير في المغادرة خلال سوق الانتقالات الحالية.

تصريحات إيكاردي حول مستقبله مع باريس سان جيرمان

ونشر المهاجم الأرجنتيني صورة لتقرير تحدث عن رغبة باريس سان جيرمان في التخلص منه وعلق عليه عبر ستوري "الانستجرام": "قررت البقاء في باريس".

وأضاف: "أنا في إفريقيا أليساندرو - الصحفي صاحب المقال -، في العام المقبل سأجعلك تنظم لي رحلة العطلة إذا أردت!".

وأضاف: "هذا الكلام هراء كما يحدث كل عام، حتى عندما أسجل 30 هدفاً بالموسم يقال نفس الكلام".

وواصل: "مستقبلي في خطر؟ عقدي يمتد لعامين مع باريس ولذا لا أشعر أن مستقبلي مجهول".

وأردف لاعب إنتر ميلان السابق: "بعمر التاسعة والعشرين الجميع يعلم من أنا بعد ما سجلت قرابة 200 هدفاً بمسيرتي".

وتابع: "أنا من أقرر مصيري".

وأتم ساخرًا: "الأسود والغوريلات يحترموني أكثر من الصحافة".

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