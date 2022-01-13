إيفرا يسب تورام: يظن نفسه مثقفاً فقط لأنه يرتدى نظارة!

شن باتريس إيفرا نجم منتخب فرنسا السابق ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هجومًا عنيفًا على ليليان تورام أسطورة "الديوك".

إيفرا، وفي كتابه الجديد تحدث عن علاقته المتوترة مع تورام، مؤكدًا أنه كان عازمًا على أذية زميله السابق في الملاعب.

ماذا قال إيفرا؟

حساب "Get French Football News" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي نشر تفاصيل ما قاله إيفرا عن تورام في كتابه.

وكتب إيفرا: "اتصلت به ذلك مرة وتركت له رسالة قلت فيها: أقسم أنني سوف أؤذيك، يا ابن العاهرة، أريد فقط أن أؤذيك الآن، لم يعد هناك احترام بيننا".

وأضاف: "يظن نفسه مالكوم إكس فقط لأنه يقرأ الكتب ويلبس النظارات"، وذلك في إشارة إلى مالكوم إكس، المناضل من أجل حقوق الأقليات في الولايات المتحدة خلال القرن العشرين.

ما هو سبب الأزمة؟

تعود الأزمة بين تورام وإيفرا إلى عام 2010، أثناء أو بعد منافسات بطولة كأس العالم التي أقيمت في جنوب إفريقيا.

تورام حينها طالب بمعاقبة لاعبي منتخب فرنسا بقوة، وألا يعود إيفرا لارتداء شارة قيادة "الديوك" مرة أخرى.

وجاء ذلك بسبب الإضراب الذي قاده لاعبو منتخب فرنسا بقيادة إيفرا خلال دور المجموعات من كأس العالم 2010، احتجاجًا على استبعاد نيكولا أنيلكا من المنتخب بعد مشادته مع المدرب ريمون دومينيك.

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