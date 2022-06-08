إيطاليا تترقب .. فيفا يتجه إلى استبعاد الإكوادور من كأس العالم!

"فيفا" يتجه إلى استبعاد منتخب الإكوادور من كأس العالم 2022 بسبب قضية تزوير لأحد لاعبيه.

يبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتجه إلى استبعاد منتخب الإكوادور من منافسات بطولة كأس العالم 2022، بسبب قضية تزوير وثائق اللاعب بايرون كاستيلو.

وكشف إدواردو كارليتسو، محامي الاتحاد التشيلي لكرة القدم، عن وثائق جديدة في القضية، من شأنها أن تعقد وضع اللاعب ومنتخب الإكوادور.

قناة "أزتيكا ديبورتيس" المكسيكية أشارت إلى أن "فيفا" سيتخذ بالفعل قرارًا باستبعاد الإكوادور من مونديال قطر 2022.

القناة المكسيكية كشفت في وقت سابق أن "فيفا" قد يتخذ قرارًا بتأهيل أعلى منتخب تصنيفًا من بين تلك التي لم تصل إلى المونديال، وهنا ستكون إيطاليا الضيف الأخير على قطر، لكن القناة شددت على أن ذلك ليس مبنيًا على تفاصيل رسمية.

في هذه الحالة المطروحة، سيتم الاحتكام إلى وجود إيطاليا في المركز السادس بتصنيف "فيفا" بينما يحتل التشيليون المركز الثامن والعشرين.

إلا أن أحدث التقارير يفيد بأن منتخب تشيلي هو من سيتأهل إلى المونديال بدلًا من الإكوادور، حتى لا يتم الإخلال بمقاعد أمريكا الجنوبية في كأس العالم 2022.

ما هي تفاصيل القضية؟

ظهرت وثائق تفيد بأن بايرون كاستيلو، لاعب منتخب الإكوادور، كولومبي الجنسية وليس من مواطني الإكوادور، وأنه قام بتزوير وثائق ميلاده.

وقدم محامي الاتحاد التشيلي وثائق أظهرت أن كاستيلو تعمد تزوير شهادات ميلاده.

وأوضح المحامي أن كاستيلو ليس لديه أي أخ، لكن لديه أخت تعيش في كولومبيا، وهو ما يؤكد تزويره للوثائق، وأنه كولومبي الجنسية.

فيما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن وثيقة أخرى، وهي الخاصة بتسجيل بايرون كاستيلو في الصحة العامة الكولومبية، وأنه يتواجد بالفعل ضمن قاعدة بيانات المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي في كولومبيا.

متى يعلن "فيفا" عن قراره؟

على الرغم من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كشف في وقت سابق أنه سيعلن قراره في هذه القضية يوم 14 يونيو الجاري، إلا أن الموعد سيكون أقرب.

وأكدت وسائل إعلام تشيلية أن "فيفا" سيصدر حكمه النهائي في هذه القضية في العاشر من يونيو.

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