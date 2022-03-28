إيسكو يُعزز إشاعات انتقاله للدوري الإيطالي

لم يعد خافيًا رحيل إيسكو عن ريال مدريد بنهاية عقده مع الفريق في يونيو القادم، لكن المجهول هو وجهة اللاعب الجديدة والتي تتأرجح بين العودة إلى الأندلس والانتقال للعب في الدوري الإيطالي وتحديدًا فيورنتينا.

إيسكو انضم للفريق العاصمي قادمًا من ملقة عام 2013 بآمال وتوقعات كبيرة، ولكن النتائج جاءت مخيبة جدًا بمسيرة مزدحمة بالمشاكل والإصابات والخلافات والجلوس على دكة البدلاء مرارًا وتكرارًا.

رحلة عائلية تُعزز انتقال إيسكو إلى فيورنتينا

صاحب الـ29 عامًا استغل الإجازة التي منحها كارلو أنشيلوتي للاعبي ريال مدريد بسبب التوقف الدولي وسافر في رحلة سياحية سريعة رفقة عائلته إلى فلورنسا.

تلك الرحلة عززت الإشاعات التي تربط اللاعب بارتداء قميص فيورنتينا في الموسم القادم، إذ تحدث البعض عن إمكانية اجتماعه بمسؤولي النادي هناك للتفاوض حول تفاصيل العقد، خاصة أن اللاعب يمتلك حرية التوقيع لأي نادٍ حاليًا بعد دخوله فترة الـ6 أشهر الأخيرة في عقده مع الريال في يناير الماضي.

فيورنتينا ليس النادي الوحيد الراغب في ضم إيسكو، إذ هناك إشبيلية برغبة من مدربه جولين لوبيتيجي، لكن العقبة الكبيرة أمامه راتب إيسكو الكبير والمقدر بـ6 ملايين يورو.

ماذا قدم إيسكو مع ريال مدريد؟

إيسكو انضم للريال مطلع موسم 2013-2014، ورغم أنه لم يلعب كثيرًا أساسيًا إلا أنه استطاع التتويج بالعديد من الألقاب محليًا وقاريًا، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

اللاعب الإسباني فاز مع ريال مدريد بالدوري مرتين والكأس مرة واحدة، بجانب تتويجه بالسوبر المحلي 3 مرات والقاري 4 مرات وكأس العالم للأندية 4 مرات.

لعب إيسكو مع الملكي 350 مباراة في جميع البطولات داخل وخارج إسبانيا، منها 220 مباراة أساسيًا، سجل خلالها 53 هدفًا وصنع 55.

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