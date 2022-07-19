إيران تتسبب في غياب تشافي عن أولى مباريات برشلونة في الموسم التحضيري

جمهور برشلونة لا يطيق الانتظار!

أخبار سيئة لجمهور برشلونة المتشوق لرؤية الفريق في الموسم التحضيري، سيتمكنون من مشاهدة الفريق ولكن دون المدرب المحبوب بالنسبة لهم، تشافي هيرنانديز.

لن يتمكن تشافي من إدارة مباراة برشلونة الأولى في الجولة التحضيرية للموسم الجديد والتي ستقام ضد إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأمور البيروقراطية والإجراءات المتعلقة بالسفر هي السبب، وذلك لأن تشافي سافر 3 مرات إلى إيران حينما كان لاعبًا ومدربًا للسد القطري، وبالتالي يستلزم هذا تصريحات من نوع مختلف حين السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

يضاف إلى ذلك أن الرحلة التي كان من المفترض أن تسمح له بالوصول إلى أول ظهور لبرشلونة في جولة الولايات المتحدة قد تم إلغاؤها، وفي الوقت الحالي، من غير المعروف متى سيصل تشافي إلى ميامي، لكنه يأمل في اللحاق بالفترة التحضيرية لأطول وقت ممكن.

وسيدير أوسكار هيرنانديز شقيق تشافي ومساعده مباراة إنتر ميامي التي تقام على ملعب "دي آر في بي إن كايه".

هذه المباراة أيضًا لن تشهد لحاق روبرت ليفاندوفسكي، الذي لم يشارك بشكل كامل في التدريبات الجماعية إلى الآن، ولذلك على جمهور برشلونة أن يتحلى بالصبر ليرى ليفاندوفسكي بألوان البلوجرانا لأول مرة.

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