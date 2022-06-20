إيتو يعترف بالتهرب الضريبي: فعلت ما قاله لي والدي!

صامويل إيتو نجم برشلونة ومايوركا المعتزل ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في ورطة.

اعترف صامويل إيتو نجم برشلونة ومايوركا المعتزل والرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم بتورطه في عملية تهرب ضريبي أثناء فترته في إسبانيا.

جاء هذا في بيان أصدرته المحكمة الجنائية رقم 11 في برشلونة، حيث ألقى باللوم على جوزيه ماريا ميسايس وكيله السابق والذي كان يدعوه دائمًا بوالده الثاني.

وقال إيتو: "أنا أعترف بتلك الحقائق وسأقوم بالدفع، لكن لتسجيل الموقف، لقد كنت مجرد شاب وفعلت كل ما قاله لي أبي".

وكانت المحكمة قد حكمت على إيتو بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة 22 شهرًا لكنه لن يتم حبسه لكونها العقوبة الأولى التي يتعرض لها ولكونها أقل من عامين.

بالإضافة إلى ذلك سيدفع إيتو مبالغ أربع غرامات بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي مليوني يورو، بالإضافة إلى مليون يورو يدفعها ميسايس نفسه.

ورفض ميسايس أن يدلي بشهادته في المحكمة في الوقت الذي طالب فيها المدعي العام بالسجن لمدة تتجاوز الأربع سنوات لإيتو وبعام لوكيله السابق.

جدير بالذكر أن إيتو كان يلعب لبرشلونة في الفترة التي قام فيها بجرائم التهرب الضريبي من 2006 وحتى 2009.