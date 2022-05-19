أيًا كانت النتائج .. ليفربول سيقيم مسيرة احتفال في نهاية الموسم!

قرر نادي ليفربول الإنجليزي أن يقوم بمسيرة احتفالية في وقت لاحق من شهر مايو الجاري، بغض النظر عن كيفية انتهاء مشاركة الفريق في الدوري الإنجليزي ونهائي دوري أبطال أوروبا.

عمدة ليفربول، جوان أندرسون، دعت بالفعل إلى قيام النادي بمسيرة احتفال للنصر في المدينة استعدادًا للنتيجة المحتملة للموسم، لكن بعد الفوز على تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أصبح الأمر أكثر منطقية.

وحسب صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، فإن ليفربول وافق على عرض عمدة المدينة، مما يعني أن مسيرة النصر ستقام بالتأكيد في التاسع والعشرين من مايو الجاري، في اليوم التالي لمباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستكون هذه آخر فرصة لإقامة مسيرة النصر، حيث سيكون جميع اللاعبين متاحين قبل سفرهم لتمثيل منتخبات بلادهم، ثم الدخول في العطلة الصيفية.

وستشمل مسيرة النصر فريق ليفربول للسيدات أيضًا، الذي فاز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات الشهر الماضي.

وسيلتزم نادي ليفربول، الذي حقق كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي، بدفع كلفة المسيرة بالكامل.

يذكر أن ليفربول يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي قبل الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويأمل "الريدز" أن يتمكن من الفوز على وولفرهامبتون في المباراة التي ستقام على ملعب "أنفيلد"، مع سقوط مانشستر سيتي على أرضه بالتعادل أو الهزيمة أمام أستون فيلا، من أجل التتويج باللقب.

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