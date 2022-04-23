أيام بعد فضيحة فرانكفورت .. سيدات برشلونة يفضحن الرجال بحضور جمهوري قياسي

صنع برشلونة تاريخ كرة القدم النسائية مرة أخرى بعد أن حطم فريق البلوجرانا الرقم القياسي العالمي للحضور للمرة الثانية هذا العام، حيث احتل مكانه في صدارة كتب التاريخ، مع فوزه على فولفسبورج في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو.

وبعد أسابيع فقط من كسر الفريق رقماً قياسياً يمتد لأكثر من عقدين لتقديم أكبر عدد من الجماهير في مباراة كرة قدم للسيدات هذا القرن والتي كانت أمام ريال مدريد، مع حضور 91,553 مُشجع.

وكان من المُرجح أن يصمد هذا الرقم القياسي العالمي لفترة من الزمن، قبل أن تأتي جماهير النادي نفسه لتُحطم هذا الرقم أمام فولفسبورج بدوري أبطال أوروبا، في المباراة الذي انتهت لصالح البلوجرانا بنتيجة 5/1.

ما هو سجل الحضور الجديد في ملعب كامب نو؟

أعلن برشلونة عن تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في حضور مباراته بلغ 91,648 مشجعًا لمباراة فولفسبورج يوم الجمعة، مع ما يقرب من مائة مشجع إضافي أكثر من الرقم المنشور أمام مدريد.

كما أن هذا الرقم يتفوق على الأرقام التي حددها فريق رجال برشلونة هذا الموسم، في كلاسيكو الرجال أمام ريال مدريد (86422) وأفضل حضور أوروبي له في الموسم، ضد آينتراخت فرانكفورت في وقت سابق من هذا الشهر (79468).

ماذا قيل عن هذا الحضور؟

أشادت تابيا واسموث، مهاجمة نادي فولفسبورج، بالحشد الكبير الذي حضر في كامب نو، لكنها اعترفت أن فريقها بحاجة إلى تحسين نفسه بعد هذه النتيجة المحبطة أمام البلوجرانا.

وقالت لـ DAZN : "كان من الرائع تجربة هذا الجو الليلة، لكن لا يمكن اعتباره مبرر للهزيمة".

وأتمت حديثها قائلة: "على الجميع قبول ذلك، ولكن علينا التأكد من أننا أفضل مما أظهرناه الليلة أمام برشلونة".

حضور مميز بعد فضيحة فرانكفورت

وجاء هذا الحضور الجماهير القوي بعد أيام من "الفضيحة" التي شهدتها مباراة آينتراخت فرانكفورت وبرشلونة في الدوري الأوروبي على ملعب الكامب نو.

حيث شهد اللقاء حضور عدد كبير من جماهير آينتراخت فرانكفورت داخل قلاع "الكامب نو" معقل برشلونة، بعد أن نجحوا في الحصول على عدد من تذاكر المباراة الخاصة بمشجعي الفريق الكتالوني، لتحتل جماهير النادي الألماني ملعب البلوجرانا في مظهر غريب ليس من المُعتاد رؤيته، ليُودع البارسا البطولة عقب الهزيمة بنتيجة 4/3.

اقرأ أيضاً

العقوبات تطول برشلونة وفرانكفورت بعد "غزوة الكامب نو"!

أفضل رقم 10 شهده هذا الملعب واستمتعوا بالنقانق .. فرانكفورت وإسبانيول يسخران من ميسي وبرشلونة