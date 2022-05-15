أيام الحسم في باريس .. مصير بوتشيتينو ومبابي يحدد خلال أسبوع!

تتوجه كل الأنظار خلال الأيام المتبقية من مايو 2022 إلى كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، انتظارًا للقرار الذي سيتخذه بشأن مستقبله.

كل ما يقوله ويفعله وحتى ما لا يقوله ولا يفعله مبابي يخضع للتدقيق، وحفل الاتحاد الفرنسي للاعبي كرة القدم المحترفين، الذي يقام مساء الأحد ليس استثناءً.

ومع وجود فريق باريس سان جيرمان في العاصمة القطرية، الدوحة، لأسباب ترويجية، سيتواجد مبابي وحده في الحفل، ورغم الشائعات فإن نية مبابي الآن هي عدم الإفصاح عن شيء يخص مستقبله.

متى يتخذ مبابي قراره؟

حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا في اتخاذ مبابي لقراره النهائي بشأن مستقبله.

الصحيفة الإسبانية تشير إلى أن ريال مدريد يعد المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع مبابي، وفي أروقة النادي الملكي لا يوجد شك بأن الفرنسي الدولي سيرتدي القميص الأبيض.

وأكدت الصحيفة أن مكافأة التوقيع وحقوق الصور والتخطيط الرياضي لا تمثل أي مشاكل في الوقت الحالي بين الطرفين.

هل يحاول باريس سان جيرمان تغيير رأي مبابي؟

أمل باريس سان جيرمان الآن هو تقديم مشروع رياضي قوي لإقناع مبابي بالاستمرار، لأن الأمر لا يتعلق بالمال بالنسبة إلى الفرنسي الدولي.

ويحاول باريس سان جيرمان بلا كلل وضع جميع أنواع الضغوط السياسية والعروض الاقتصادية وصيغ العقود، من أجل إقناع مبابي بالاستمرار.

ورغم المودة التي يشعر بها مبابي تجاه باريس سان جيرمان والمدينة، إلا أنه يريد رفع دوري أبطال أوروبا، وهو الحلم بعيد المنال بالنسبة إلى فريق "حديقة الأمراء" حتى الآن.

هل يغير باريس سان جيرمان مدربه؟

وفي محاولة باريس سان جيرمان إقناع مبابي بالبقاء في "حديقة الأمراء" فإن النادي الفرنسي يحاول معالجة قضية حساسة تخص مدربه في الموسم المقبل.

عقد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مع الفريق الفرنسي يمتد حتى صيف 2023، والمدرب يأمل الاستمرار مع النادي.

وقال بوتشيتينو مؤخرًا: "سيفعل النادي ما يراه مناسبًا، مثل الصيف الماضي".

وأضاف: "في الوقت الحالي، أنا ما زلت المدرب، وسوف أشارك أيضًا في هذا القرار".

ومع ذلك، لم يستبعد أحد تغيير القيادة الفنية في باريس سان جيرمان وكشف المدرب الأرجنتيني عن لقاء مرتقب مع رئيس النادي ناصر الخليفي في قطر.

وقال الأرجنتيني: "من دون شك، يجب أن أرى الرئيس في قطر، أنا متأكد من أننا سنرى بعضنا البعض، ولكن لكي نكون واضحين، فإن التخطيط لاجتماعاتنا يتم دائمًا من قبل الرؤساء".

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