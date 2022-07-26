إياك ونسيان الأطباق والكعك .. عقوبات صارمة لجيرارد في أستون فيلا!

علي سمير|
Steven Gerrard Aston Villa Premier League 2021-22Getty Images
أستون فيلاالدوري الإنجليزي الممتازستيفن جيرارد

لائحة بها بعض الأشياء الغريبة

يبدو أن ستيفن جيرارد مدرب فريق أستون فيلا، يطمح في أن تكون مسيرته التدريبية غير عادية، مثلما كان الحال بمشواره كلاعب مع ليفربول.

جيرارد تولى تدريب فيلا في 11 نوفمبر الماضي خلفًا للمدرب دين سميث، وقدم مستويات جيدة مع الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع عشر بجدول الدوري الإنجليزي بـ45 نقطة.

ويحاول قائد ليفربول السابق تجهيز أستون فيلا بالشكل المطلوب للموسم القادم، من أجل المزيد من التطور للنادي الإنجليزي على كل المستويات.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تسريبات لقائمة الغرامات التي قرر صاحب الـ42 سنة فرضها على اللاعبين داخل فريقه في حالات المخالفات.

وجاءت العقوبات كالتالي ..

نوع المخالفة

قيمة الغرامة

التأخر عن التدريب

500 جنيه استرليني

نسيان جهاز GPS من أجل التدريب

100 جنيه استرليني

التأخر عن الخروج لملعب التدريب

200 جنيه استرليني للدقيقة

التأخر عن الاجتماع أو المشي يوم المباراة

ألف جنيه استرليني

التأخر عن مقابلة المدرب

200 جنيه استرليني للدقيقة

التأخير عن الاجتماع العام

200 جنيه استرليني للدقيقة

ارتداء أزياء غير مناسبة للتدريب أو الحضور للنادي

100 جنيه استرليني لكل قطعة

ترك الأطباق على طاولة الطعام

100 جنيه استرليني لكل قطعة

ترك الزي في الملعب

100 جنيه استرليني لكل قطعة

ركن السيارة في مكان غير قانوني

100 جنيه استرليني

التأخر عن الظهور في المناسبات الدعائية

250 جنيه استرليني

نسيان جلب كعكة في أي عيد الميلاد

50 جنيه استرليني لليوم

عدم ارتداء شبشب في أماكن الاستحمام

100 جنيه استرليني

عدم إخبار الطبيب بأي إصابة جديدة قبل الساعة العاشرة صباحًا

200 جنيه استرليني

التأخر عن جلسة العلاج الطبيعي

200 جنيه استرليني

نسيان قطع توباكو في أي مكان

200 جنيه استرليني

نسيان بناطيل الاستشفاء الخاصة

50 جنيه استرليني

الحصول على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض

200 جنيه استرليني

وشمل الأمر عقوبة أخرى في حالة الطرد، بالتكفل بوجبة معينة لجميع لاعبي الفريق خلال 4 أسابيع من تلقي البطاقة الحمراء.

وأما عن اللاعب الأسوأ في أي مباراة صغيرة في التدريبات وفقًا لتصويت الفريق الفائز، سيرتدي قميصًا عليه جملة "أنا المتدرب الأسوأ" خلال الإحماء في الأسبوع التالي.

جدير بالذكر أن جيرارد قاد أستون فيلا في 28 مباراة الموسم الماضين فاز في 10 وتعادل في 5 وتعرض لـ11 خسارة بكل المناسبات.

وقام الإنجليزي ببعض الصفقات الهامة هذا الصيف، أبرزها بوباكار كامارا نجم مارسيليا، روبن أولسن حارس روما، فيليب كوتينيو نجم وسط برشلونة ودييجو كارلوس مدافع إشبيلية.

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