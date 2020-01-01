أونانا يحلم بخلافة كيبا في تشيلسي

أغلى حارس مرمى في العالم قد يرحل عن تشيلسي

يرغب أندير أونانا، حارس مرمى أياكس الهولندي، في الانضمام إلى أحد فرق الدوري الإنجليزي ويستهدف تشيلسي لخلافة الحارس كيبا أريزابالاجا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

كيبا لم يشارك في لقاء ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي مما يشير إلى اتجاه البلوز للتخلي عنه في الصيف المقبل.

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وعلم Goal أنّ أونانا لا يود الاستمرار في أياكس بعد نهاية الموسم الجاري ويفضل الانضمام إلى أحد الفرق في البريميرليج مفضلًا ارتداء قميص البلوز.

وتدرس إدارة تشيلسي في الوقت الحالي العديد من الخيارات المتاحة سواء بالتخلي عن كيبا أو الاحتفاظ بالحارس ومنحه فرصة أخرى، إذ لا يود البلوز التسرع في بيع الباسكي بعد ضمه مقابل 71 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى حارس مرمى في التاريخ.

ولا يود صاحب الـ 23 عامًا الاستمرار لنهاية عقده في أياكس بعد موسمين من الآن، إذ يحاول استغلال الفرصة الحالية للرحيل إلى البريميرليج.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي كما وصل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليواجه بايرن ميونخ.