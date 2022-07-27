أوليفر كان: فكرنا في ضم رونالدو ورفضناه لهذا السبب!

الصدمات مستمرة على النجم البرتغالي

كشف أوليفر كان رئيس بايرن ميونخ، عن قيامه بالتفكير في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد خلال هذا الصيف.

رونالدو يقاتل للرحيل عن الشياطين الحمر خلال الميركاتو الحالي، ولم يشارك مع الفريق بالفترة التحضيرية للموسم الجديد حتى الآن، وعاد إلى مانشستر مؤخرًا لحل مستقبله.

وارتبط البرتغالي بالعديد من الأندية كان من أهمها تشيلسي وأتلتيكو مدريد ونابولي وروما بالإضافة للعملاق الألماني بايرن ميونخ، ولا تزال الأمور غامضة بالنسبة لصاحب الـ37 سنة حتى الآن.

ماذا قال كان عن رونالدو؟

الرئيس التنفيذي لبايرن قال في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية:"قمنا بالتفكير في ضم رونالدو هذا الصيف بشكل داخلي، لأنني أعتبره أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".

وأضاف:"في النهاية وجدنا أنه بالرغم من تقديرنا الكبير لرونالدو، إلا أنه ليس مناسبًا لفلسفة النادي حاليًا والوضع الذي نمر به".

وكانت بعض التقارير قد أكدت أن بايرن رفض فكرة ضم المهاجم البرتغالي بسبب راتبه المرتفع بالإضافة لكبر سنه، وكذلك الشكوك حول إمكانية تأقلمه على منظومة المدرب يوليان ناجلسمان.

أين يذهب رونالدو هذا الصيف؟

نجم الشياطين الحمر فقد الكثير من سرعته مؤخرًا، ولكنه لا يزال يمتلك القدرة على تسجيل الأهداف في أي مكان يذهب له، حيث سجل 24 هدفًا مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي.

المدرب إريك تين هاج يطمح في بقاء اللاعب كحل هجومي فعال على المدى القصير، ويأمل في تراجعه عن موقفه وإصراره على الرحيل، بعد الجلسة التي عقدها أمس مع النجم البرتغالي ولكنها لم تنجح في تغيير أي شيء.

ويدخل اللاعب نفسه في أزمة بسبب رفض معظم الكبار فكرة التعاقد معه، وخروج رئيس أتلتيكو مدريد لوصف الصفقة بالمستحيلة، مما قد يدفع رونالدو للبقاء في أولد ترافورد لموسم آخر في النهاية وتقبل فكرة عدم اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.