حسم الدولي الإسباني داني أولمو مستقبله مع نادي لايبزيج الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم أولمو مهاجم لايبزيج، بالانتقال إلى برشلونة خلال الصيف الماضي، لكن يبدو أن الأمر لا يشغل المهاجم الإسباني حاليًا.

ماذا قال أولمو عن اهتمام برشلونة؟

وقال الدولي الإسباني في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لست في عجلة من أمرى.. أنا سعيد للغاية هنا، لدي عقد يمتد حتى عام 2024، ولا أجد أي سبب للرحيل في الصيف وتغيير النادي".

وأضاف: "أدركت كيف يمر الوقت بسرعة، عانيت من 6 شهور في غاية الصعوبة، وأنا سعيد بقدرتي على اللعب مرة أخرى.. أركز الآن على المباريات، وليس على أي شيء آخر".

ولم يشارك أولمو كثيرًا هذا الموسم رفقة الفريق الألماني بسبب الإصابات التي أبعدته 13 مباراة ومواجهة أخرى بسبب فيروس كورونا.



هل السبب دوري الأبطال؟



وتابع أولمو، وقال: "أحب اللعب في دوري الأبطال، هذا أمر واضح، والكل لديه نفس الرغبة.. وأشعر بالثقة في قدرتنا على تحقيق هذا الهدف".

الجدير بالذكر أن برشلونة هذا الموسم لا يعيش أفضل أيامه، حيث هبط للدوري الأوروبي لأول مرة منذ 22 عامًا بينما في الدوري لا يقدم الأداء المتوقع والمنتظر ويحتل المرتبة الثالثة.



أما لايبزيج فهو الآخر يحتل المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق 4 نقاط عن هوفنهايم الرابع.

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