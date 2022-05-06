أوفريبو يعترف بظلم تشيلسي أمام برشلونة بنصف نهائي 2009

كان الحكم النرويجي السابق،، توم هينينج أوفريبو محفورًا في تاريخ تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009، عندما زار نادي برشلونة ستامفورد بريدج.

كانت مبارزة مليئة بالأفعال المثيرة للجدل، ليظهر الحكم النريجي ويثدلي بتصريحات نارية عن قراراته في المُباراة التي جمعت بين تشيلسي وبرشلونة.

ماذا قال توم هينينج أوفريبو؟

وبحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الحكم النرويجي السابق، اعترق بأن تشيلسي استحق ركلة جزاء لصالحه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009. مؤكداً أن احتجاجات برشلونة أثرت على قراره.

يصادف اليوم 6 مايو، الذكرى الـ13 لتلك الليلة الشهيرة التي منح فيها هدف سجله أندريس إنييستا برشلونة إلى النهائي، والذي انتهي به الأمر برفع لقب دوري أبطال أوروبا بعد أيام قليلة في روما.

واعترف الحكم النرويجي: "أنا متأكد من أن نهاية المباراة كانت ستكون أسهل بالنسبة لنا كحكام إذا لم يتم تسجيل هذا الهدف".

وأضاف أوفريبو: "لا أعتقد أن مشجعي تشيلسي لديهم أي سبب للمطالبة بأربع أو خمس ركلات جزاء، لكنني أعتقد أن الجميع يعرف أن كرة القدم وقوانين اللعبة تعلم أنه كان ينبغي منح البلوز ركلة جزاء".

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