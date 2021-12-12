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أوساسونا 1 × 2 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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58' تسديدة قووووووية ورائعة من ديمبيلي ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر بقليل

احتجاجات من لاعبي أوساسونا على الهدف، بداعي وجود لمسة يد على بوسكيتس وضربة جزاء لصالح فريقهم، قبل بداية المرتدة الذي سجل منها البلاوجرانا هدف التقدم

48' جووووووووووووووووووووووووووووووول عبد الصمد يحرز الهدف الثاني لبرشلونة، عررضية من الجهة اليمنى يلعبها ديمبيلي ويشتتها الدفاع بشكل خاطئ وتصل إلى عبد الصمد الذي سددها بكل قوة في الشِباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين برشلونة وأوساسونا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

37' ضربة خرة غير مباشرة لبرشلونة، الكرة تصل إلى أومتيتي أمام المرمى ولكنه يخفق في تسديد الكرة

31' ألكرة تصل إلى بارخا على حدود منطقة الجزاء، اللاعب يحاول التسديد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتصل ضعيفة وسهلة في يد تير شتيجن

23' محاولة من عبد الصمد من خارج المنطقة ولكن الكرة بعيدة قليلًا عن القائم

20' أووووووه فرصة مرتدة خطيرة لبرشلونة، في موقف ثلاثة على ثلاثة، ولكن دفاع أوساسونا يشتت الكرة بنجاح في الوقت الحرج

19' تمررريرة طولية من أوساسونا، أومتيتي يحاول إعادة الكرة إلى تير شتيجن، ولكن تمريرة الفرنسي تخطئ طريقها وتخرج لضربة ركنية

13' جووووووووووووووووووووووووووووول أوساسونا يرد سريعًا! ضربة حرة غير مباشرة لأصحاب الأرض، عررضية رائعة ورأسية أروع من دافيد جارسيا الذي سددها على يسار شتيجن

11' جووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة يحرز الهدف الأول بقدم نيكولاس جونزاليس، تمريرة مذهلة من جافي إلى نيكو الذي استلم الكرة وسددها في الشِباك

6' مرور ست دقائق على بداية المباراة بدون أي خطورة من الفريقين

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 3-4-3

مارك أندريه تير شتيجن

كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي

نيكولاس جونزاليس - فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي

عبد الصمد - لوك دي يونج - عثمان ديمبيلي

تشكيل أوساسونا:

يبدأ المدرب أراساتي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

سيرجيو هيريرا

خوان كروز - ديفيد جارسيا - أوناي جارسيا - إجناسيو فيدال

لوكاس تورو - جون مونكايولا

مانو سانشيز - روبين جارسيا - كيكي بارخا

كيكي

These are the men Jagoba Arrasate has chosen to go for the victory today at El Sadar.#OsasunaBarça pic.twitter.com/r7GsV3O1Pp — C. A. OSASUNA (@caosasuna_en) December 12, 2021

في المقابل يبحث أوساسونا عن أول فوز له منذ سبع جولات حيث تعادل الفريق في أربع مباريات وخسر ثلاثة لقاءات، ويتواجد حاليًا في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.

يسعى برشلونة لتعويض الخسارة المفاجئة التي ألمت به على ملعبه في الجولة الماضية أمام ريال بتيس، خاصًة وأن البلاوجرانا في المركز الثامن برصيد 23 نقطة بفارق 16 نقطة عن الصدارة، ولكن الفريق لعب مباراة أقل من ريال مدريد.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد أوساسونا في الجولة 17 من الدوري الإسباني.