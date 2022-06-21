أوزيل يُقاطع فنربخشه ويتعهد بالقتال من أجل النادي!

الكابوس مستمر للنجم الألماني

أصر النجم الألماني مسعود أوزيل، على رغبته في المساهمة مع نادي فنربخشه التركي، رغم تجميده من قبل المدرب جورج جيسوس.

ويعيش أوزيل واحدة من أسوأ فتراته المهنية مؤخرًا، بسبب حالة التوتر التي دخل فيها مع إدارة فنربخشه ومدرب الفريق الجديد.

ومن جانبه قال جيسوس بشكل علني أن أوزيل لن يلعب بفريقه طوال فترته التدريبية بالنادي، ليصبح صاحب الـ33 سنة في مأزق.

وقام صانع الألعاب المخضرم بإلغاء متابعة حسابات فنربخشه على مواقع التواصل الاجتماعي في رد فعل على تصريحات مدربه، ليخرج وكيل أعماله لتأكيد التكهنات حول اعتزاله كرة القدم والاتجاه إلى مجال الألعاب الإلكترونية لو استمر تجميده.

ووسط هذا الجدل خرج أوزيل في بيان رسمي ليقول:"في البداية أؤكد أنني أقوم باستعداداتي للموسم الجديد بشكل فردي من خلال برنامج خاص، وأنتظر بصبر وقتي ليأتي من أجل المشاركة مع الفريق الذي عشقته منذ طفولتي".

وأضاف:"لم أحضر إلى فنربخشه لقضاء عطلة، في كل مرة أتعرق فيها على قميصنا الرائع يكون هدفي المساهمة وتحقيق الأهداف التي أريد تحقيقها مع النادي الذي أعتبره حب طفولتي".

وتابع:"لن أترك كرة القدم قبل القيام بهذه الأشياء، أنا وفريقي نمر بعملية صعبة ورغبتي موجودة في خدمة هذا النادي لاجتياز هذه العملية بأفضل طريقة ممكنة".

Mesut Ozil is set to retire from football and become a professional gamer. pic.twitter.com/2M3vyyX6Q6 — SPORTbible (@sportbible) June 18, 2022

ولم يشارك أوزيل في صفوف الفريق التركي منذ 20 مارس الماضي، بعد استبعاده من التشكيل وفقًا لقرار المدرب المؤقت وقتها إسماعيل كارتال، الذي كان لديه الكثير من التحفظات على لياقة اللاعب البدنية.

وحرص جيسوس الذي جاء بعد كارتال على اتباع نفس النهج، بتجميد اللاعب الذي يحصل على 350 ألف استرليني أسبوعيًا مع الفريق التركي.

يذكر أن أوزيل نجح في تسجيل 8 أهداف وقام بصناعة 3 في 36 مباراة لعبها بقميص فنربخشه حتى الآن.

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