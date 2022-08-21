أوروبا تُغري ديناير وتُبعده عن النصر

هل يعاود النصر محاولاته للتعاقد مع ديناير

دخل نادي النصر في مفاوضات مع المدافع البلجيكي جيسون ديناير؛ مدافع ليون الفرنسي، من أجل التعاقد معه، ولكن لم يصل الطرفين لاتفاق بسبب رغبة اللاعب.

ما هي آخر تطورات المفاوضات بين النصر وديناير؟

وكشف الإعلامي الرياضي طارق سعد، عن آخر تطورات المفاوضات مع المدافع البلجيكي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب سعد عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يؤكد خلالها على أن اللاعب يرغب في البقاء بأوروبا خلال الفترة القادمة.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "التطورات الأخيرة؛ المدافع البلجيكي جيسون ديناير بعيد عن النصر حتى الآن، واللاعب يفضّل الاستمرار في أوروبا".

وتابع: "كان هناك اتفاق بين النصر واللاعب، ولم يتم بسبب اللاعب والرغبة لازالت موجود من قبل النصر".

الاتحاد كان يفاوض ديناير

خلال شهر يونيو الماضي، كشف موقع "estadiodeportivo" عن أن الروماني كوزمين كونترا مدرب الاتحاد، يريد ضم جيسون ديناير، إلى صفوف نادي الاتحاد لتدعيم العميد.

وأضاف الموقع أن ديناير يمتلك العديد من العروض، أبرزها من فالنسيا وفياريال وسيلتا فيجو في إسبانيا، خاصة وأن عقده قد انتهى مع فريقه ليون بنهاية الموسم الحالي.

هذا بالإضافة إلى تقديم نادي ليون عرضًا للمدافع البلجيكي من أجل تجديد عقده، ولكنه متردد بشأن قبول العرض، وسط اهتمام من الاتحاد ومدربه كوزمين كونترا.