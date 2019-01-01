أوبلاك وكوكي يتحدثان عن عودة جريزمان لمواجهة أتلتيكو مدريد

أوبلاك يرى أن وظيفته إيقاف جريزمان وكوكي لا يمانع صافرات الاستهجان

تحدث كوكي ويان أوبلاك، لاعبا أتلتيكو مدريد، عن مواجهة برشلونة واستقبال لاعبهم السابق أنطوان جريزمان في أول مواجهة للأخير بعد رحيله إلى النادي الكتالوني.

برشلونة يحل ضيفًا على الروخي بلانكوس مساء الغد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وقال أوبلاك في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "مواجهة جريزمان سوف تكون غريبة نوعًا ما. لقد قرر الرحيل والآن دوري إيقافه في كل مرة يحاول أن يسجل على مرمانا".

وتابع: "المدرب دييجو سيميوني ونحن لا نفكر في أي شيء سوى الفوز وبالتالي سنلعب أمام برشلونة برغبة كبيرة في تحقيق النقاط الثلاثة ولدينا الإمكانيات التي تجعلنا قادرين على الفوز بكل المباريات حتى لو كان أمام خصم عنيد".

الحارس السلوفيني أشار إلى أنّ المنافسة ليست فقط أمام برشلونة ولكن هناك عدة فرق تسعى لحصد لقب الليجا مؤكدًا ثقته في قدرة الفريق على القتال والفوز.

من جانبه أكد كوكي أن جريزمان قضى 5 سنوات في أتلتيكو ورحل والجميع شكره على هذه الفترة ولكنّه الآن يعود كخصم موضحًا أنّ اللقاء سيكون أمام برشلونة وليس أنطوان وسوف يبذل الفريق قصارى جهده للفوز.

وواصل: "لا أعرف كيف سيتم استقبال جريزمان، الجمهور له الحق في إبداء رأيه فهناك من يصفق للاعب وهناك من يطلق صيحات الإستهجان وهذا الأمر يرجع لهم وعلينا احترامه. تركيزنا الرئيسي على اللقاء فقط".

وأردف: "مواجهة الأحد ستكون معقدة وعلينا أن نبدأ المباراة بقوة لأنّ برشلونة فريق يستطيع السيطرة على الكرة وبالتالي يجب إيجاد أفضل الطرق الممكنة للتغلب عليهم".

واختتم: "أمام يوفنتوس في تورينو قدمنا مباراة سيئة للغاية ولم نصل كثيرًا إلى المرمى وفشلنا في التسجيل. علينا إيجاد حل لهذه الأزمة وخاصة وأننا سنلعب أمام أحد أقوى الفرق في العالم في الليجا".

جدير بالذكر أنّ يوفنتوس انتصر على الروخي بلانكوس بهدف نظيف ليعقد من مهمته في التواجد بثمن نهائي التشامبيونزليج.