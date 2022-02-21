أوباميانج على طريقة بيكيه: قلت لديمبيلي أن يبقى!

أكد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم فريق برشلونة على سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف النادي الكتالوني واللعب بجوار عثمان ديمبيلي من جديد.

جاء هذا في جزء من حواره مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلاله أنه طلب من ديمبيلي أن يبقى في صفوف برشلونة.

وقال أوباميانج: "أنه أمر مميز للغاية بالنسبة لي أن ألعب مع ديمبيلي من جديد، لقد حظينا بعام رائع في بوروسيا دورتموند سويًا".

وأضاف: "عثمان واحد من أفضل لاعبي كرة القدم ولأكون صريحًا أنا سعيد للغاية أنه هنا، وعندما أتيت أخبرته أن يبقى".

وأكمل: "الحقيقة أنه راسلني قبل أن أنضم لبرشلونة ليسألني إذا ما كنت سأوقع للفريق، لكن لم أكن أريد أن أزعجه وتحدثنا قليلًا".

وأردف عند سؤاله إذا ما كان سيستمر في برشلونة: "لا أعلم، لكن الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أقوله أن كل شيء في الحياة ممكن".

جدير بالذكر أن أوباميانج كان قد سجل ثلاثة أهداف في شباك فالنسيا في مباراة السبت الماضي وقدم أوراق اعتماده لجماهير برشلونة.