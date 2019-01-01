في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وبرشلونة.. دي ليخت يلمح بخياره المستقبلي

قائد أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت يتحدث عن مستقبله في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وبرشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

لمح قائد نادي أياكس أمستردام المدافع الدولي الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت بأنه يميل إلى أحد الخيارات المطروحة دونًا عن غيرها.

ويعتبر النجم الهولندي مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى التي تستهدف التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب المصادر الموثوقة، فإن مانشستر يونايتد وبرشلونة هما الأقرب لخطف الشاب الهولندي خلال الميركاتو الصيفي وهما أبرز المهتمين.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ يونيو ٢٠١٩

وحول ذلك، قال ماتياس دي ليخت إنه لا يعلم ماذا يخبئ المستقبل، مضيفًا أنه لم يتخذ قراره بخصوص وجهته المستقبلية حتى الآن.

وأضاف: "لأكون صادقًا لدي ميل تجاه أحد الخيارات المتاحة أمامي، ولكنني لن أعلن عنه بالطبع نظرًا لأن قراري لم يحسم بعد"

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يذكر أن ماتياس دي ليخت كان قد قدم موسمًا استثنائيًا مع أياكس أمستردام جعله أحد أبرز الأسماء المتوقع انفجارها في المستقبل.