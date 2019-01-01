اهتمام كرواتي بانتصارات ماميتش مع الهلال السعودي

حقق 3 انتصارات خلال 8 أيام

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

ألقت مصادر صحفية كرواتية الضوء، على ما حققه زوران ماميتش المدير الفني لفريق الهلال السعودي، منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين.

ماميتش قاد الهلال لتحقيق الفوز في 3 مباريات، آخرها كانت على القادسية برباعية في الجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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وأشار موقع "إينديكس" الكرواتي إلى أن زوران ماميتش تمكن من تحقيق 3 انتصارات خلال 8 أيام فقط، وهي بداية قوية له.

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ووصف لموقع فريق القادسية، بالضحية الجديدة للمدرب الكرواتي زوران ماميتش، والذي قدم أوراق اعتماده لجماهير الهلال وإدارة النادي، في ظل الأداء المميز للاعبيه.

الهلال تعاقد مع زوران ماميتش خلال الفترة الماضية، بعد توجيه الشكر إلى البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني السابق للزعيم.

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ويتصدر الهلال ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 49 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.