كارلو أنشيلوتي يرغب في التعاقد مع ظهير جديد لتدعيم دفاع ريال مدريد.

يفكر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني في كيفية تحسين خط دفاع النادي الملكي، الذي عانى من إصابات عديدة بين صفوفه في الموسم الماضي.

ما يفكر فيه أنشيلوتي حاليًا هو تدعيم مركز الظهير الأيمن، في ظل الخروج الوشيك للإسباني ألفارو أودريوزولا، فإن المدرب الإيطالي سيمتلك لاعبين فقط في هذا المركز، هما لوكاس فاسكيز ودانييل كارباخال.

وحسب موقع "دون دياريو" الإسباني، فإن أنشيلوتي لا يرى في فاسكيز البديل المثالي في مركز الظهير الأيمن، وأن كثرة إصابات كارباخال ستجعله يبحث عن لاعب يمكنه سد الفراغ.

من هو اللاعب المرشح للانضمام إلى ريال مدريد؟

صحيفة "أ بولا" البرتغالية كشفت أن أنشيلوتي يراقب عن كثب وضعية ديوجو دالو، الذي سجل أول ظهور دولي له مع منتخب البرتغال خلال مواجهة فرنسا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

ويرتبط ديوجو دالو بعقد مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى 30 يونيو 2023، لكنه لعب الموسم الماضي معارًا في صفوف ميلان الإيطالي، وخاض 33 مباراة في كافة البطولات سجل خلالها هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

أرقام دالو في ميلان قادت إدارة "الروسونيري" إلى طلب استعارته خلال الموسم المقبل من مانشستر يونايتد، مع وضع خيار إمكانية الشراء في نهاية الموسم، وهو الأمر الذي رفضته إدارة "الشياطين الحمر" في الموسم الماضي.

دالو يميل إلى ميلان

ومع اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع ديوجو دالو، فإن اللاعب وجد نفسه أكثر ارتياحًا في صفوف ميلان، حيث حصل على فرصة للمشاركة بشكل مستمر.

وحسب موقع "ميلان نيوز" الإيطالي، فإن دالو منح موافقته لإدارة "الروسونيري" للعب في صفوفه خلال الموسم المقبل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ميلان يفكر بقوة في التعاقد مع أودريوزولا من ريال مدريد، خاصة وأن اللاعب خارج خطط أنشيلوتي، ولذلك فإن هناك احتمالية أن نرى صفقة يحصل فيها "الميرنجي" على دالو، ويحقق النادي اللومباردي مبتغاه في ضم أودريوزولا.

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