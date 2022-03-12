إن لم تستطع الفوز عليه تعاقد معه .. برشلونة يريد ليفاندوفسكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى نادي برشلونة للتعاقد مع مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي.

وكانت التقارير قد أوضحت صباح اليوم أن هدف برشلونة الأول المهاجم النرويجي إرلينج براوت هالاند قد اقترب بشدة من الانضمام لصفوف مانشستر سيتي.

فبحسب تقرير أعدته صحيفة "سبورت" فإن النادي الكتالوني وجه أنظاره نحو المهاجم البولندي لتعويض صفقة هالاند التي ابتعدت عنه.

حيث يعتبر إيرلينج هالاند هدف برشلونة الأساسي في الصيف، ولكن إذا قرر اللاعب النرويجي الدولي الانتقال إلى إنجلترا والانضمام إلى مانشستر سيتي، فإن البلوجرانا سيستهدف روبرت ليفاندوفسكي.

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع بايرن ميونيخ في صيف عام 2023، لكن لم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق بشأن تجديد محتمل للعقد.

كما أشار التقرير أن برشلونة قد وضع أنظاره على ليفاندوفسكي، ومراقبة وضعه، حيث قد يصبح المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا متاحًا في الصيف، إذا فشلت المحادثات بينه وبين ناديه، وأراد بايرن ميونيخ تجنب خسارته في صفقة انتقال مجانية.

وفي الوقت نفسه، يمكن لبرشلونة التوقيع مع هالاند من خلال فرض رسوم قدرها 75 مليون يورو.

فعلى الرغم من معاناتهم المالية، يحرص برشلونة على القيام بخطوة التعاقد مع اللاعب النرويجي الدولي في الصيف.

وبحث برشلونة بالفعل عن بدائل في حال غاب عن هالاند، بعد أن وضع لاعبين مثل ألكسندر إيزاك وكريم أدييمي ولاوتارو مارتينيز على الطاولة، لكن يبدو أن ليفاندوفسكي قد يكون هو الحل الأقرب.

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه نادي أوساسونا في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد.

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