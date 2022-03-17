أنيلكا: ميسي ورونالدو لا يتمتعان بالذكاء، بسنهما كنت في الصين!

عدد لاعب كرة القدم الفرنسي السابق نيكولاس أنيلكا أخطاء الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن كليهما "انتهى مشواره فعليًا وكان عليهما اتخاذ قرارات أفضل".



وبالنسبة للنجم الفرنسي السابق فإن النجمين اتخذا تلك القرارات الخاطئة "لأن هذا ما يحدث للاعبين الذين يريدون أطول فترة في الملاعب".



وقال أنيلكا في تصريحات لقناة "آر إم سي سبورت": "لقد انتهى مشوار كل منهما بشكل فعلي، وأعتقد أن هناك لحظة كان عليهما أن يشعرا بالسعادة لما حققاه، لقد كانا فوق الجميع ومن الطبيعي أن تبدأ الأمور في التناقص بعض الشيء".



وعن القرارات الخاطئة التي اتخذها قال أنيلكا: "لقد تفاجأت أكثر بميسي وكل ما يتعلق بخطوة انتقاله إلى فرنسا، أيضا رونالدو الذي يملك بعض الصعوبات في إنجلترا لأن دوريها هو الأكثر تطلبا في العالم".



"ليسا ذكيين"

وأضاف: "كان على كل منهما أن يتصرف بشكل أكثر ذكاء، هذا ما يحدث للاعبين الذين يريدون البقاء لأطول فترة في الملاعب، لم يكونا ذكيين، كان عليهما التطلع لتحديات أقل صعوبة لأنك ينبغي أن تفعل كل شيء بشكل صحيح حينما تخطط لإنهاء مسيرتك في أعلى مستوى".



واستطرد: "هناك لاعبون أنهوا مسيرتهم دون تردد بعمر 32 و33 و34 عامًا، بالنسبة لي فقد أنهيت في السادسة والثلاثين ولكنني في عمر 32 عامًا ذهبت إلى الصين!".



أنيلكا استنكر في تصريحاته إقدام ميسي على التوقيع مع باريس سان جيرمان بهذا العمر، وكذلك ما فعله كريستيانو رونالدو بالعودة إلى مانشستر يونايتد بعد أن صنع المجد من قبل مع ذات الفريق، والأيام وحدها كفيلة بإثبات أو نفي ما يذهب إليه لاعب ريال مدريد وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الأسبق.

اقرأ أيضًا..

ميسي منحوس أكثر من رونالدو.. اكثر اللاعبين ضربًا للقائم والعارضتين في المواسم الأخيرة



جول إنسايدر | استثمار مالي أم عاطفي؟ إمبراطورية رونالدو الرياضية تنطلق!



أمريكا تنادي والمونديال عقبة .. ماذا يفعل ميسي الموسم المقبل؟