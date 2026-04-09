انهيار ليفربول: خطأ تكتيكي أم تراجع في الحماس؟

نادراً ما يسير مسار كرة القدم في خط مستقيم. ففي بعض الأحيان، تتحول المكاسب الطفيفة إلى ألقاب، وفي أحيان أخرى تؤدي التحسينات الواضحة إلى نتائج أسوأ.

تجسد الموسمان الأخيران لليفربول هذا التناقض.

بعد رحيل يورغن كلوب، الشخصية التي شكلت حقبة كاملة، لجأ النادي إلى أرني سلوت. لم يكن هذا التعيين بديهياً. فخارج نطاق المتابعين عن كثب لدوري الإيرديفيسي أو المسابقات الأوروبية الثانوية، ظل اسمه غير معروف نسبياً. كانت التوقعات حذرة، خاصة مع فترة انتقالات صيفية محدودة لم تجلب سوى فيديريكو كييزا في صفقة منخفضة التكلفة، وحتى هو لم يلعب سوى دوراً هامشياً.

ما تلا ذلك كان غير متوقع.

أعاد سلوت تشكيل هيكل الفريق. سمح نظام المحور المزدوج لرايان جرافنبرخ بإحياء مسيرته، بينما وفر أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سزوبوسلاي التوازن والتحكم. تراجعت الفوضى التي ميزت المرحلة الأخيرة من فترة كلوب. أصبح ليفربول أكثر استقراراً وتوازناً، وفاز في النهاية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

عزا البعض هذا اللقب إلى عوامل خارجية مثل تراجع مانشستر سيتي أو إصابات أرسنال. لكن التحسينات الداخلية في ليفربول، لا سيما في إدارة عبء العمل والتحكم في المباراة، جعلت هذا النجاح مستحقاً.

ثم جاء التحول.

استثمر ليفربول بقوة: انضم إلى صفوفه فلوريان فيرتز، وألكسندر إيساك، وهوغو إكيتيكي، وميلوس كيركيز. لاعبون هجوميون من الطراز الرفيع، لكنهم ليسوا بالضرورة متكاملين. في الوقت نفسه، خسر الفريق لاعبين فريدين: ترينت ألكسندر-أرنولد، صانع ألعاب يحدد شكل النظام، إلى جانب رحيل داروين نونيز ولويس دياز، وهما لاعبان كانا يوفران العموديّة والفوضى والتهديد المباشر. لم تكن النتيجة مجرد تغيير في اللاعبين، بل تحول هيكلي في طريقة هجوم ليفربول واحتلاله للمساحة.

لم يتطور الفريق فحسب، بل تحول.

ومع هذا التحول جاء نوع مختلف من عدم الاستقرار.

لفهم ما الذي تغير حقًا، علينا أن نتجاوز النتائج وننظر إلى الأساسيات: الفرص التي يصنعها ليفربول، والفرص التي يمنحها للخصم.

ليفربول مقابل الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد

قبل تحليل فرص ليفربول وتلقيه للأهداف، هناك عامل سياقي أساسي.





لقد تحول الدوري الإنجليزي الممتاز بسرعة نحو أسلوب أكثر مباشرة، يعتمد على اللاعبين الفرديين والكرات الثابتة. ورغم أن علامات هذا التطور كانت واضحة بالفعل، إلا أن سرعة وحجم التغيير هذا الموسم كانا كبيرين. أصبح الدوري أكثر تركيزًا على المواجهات الفردية والكرات المرتدة واللعب العمودي، مما قلل من قيمة السيطرة المستمرة على الكرة.

وقد واجه ليفربول صعوبة في التكيف مع هذه البيئة.

يبدو أن أسلوب لعبهم غير ملائم لهذه المتطلبات. فهم يفتقرون إلى الهيمنة البدنية المستمرة في اللحظات الحاسمة، ولا يُعدون من بين الفرق الأكثر إبداعًا في تنفيذ الكرات الثابتة، كما أن أسلوبهم في الضغط يتعرض للتجاوز بشكل متزايد من خلال اللعب المباشر. فالمنافسون لا يتعاملون مع نظام ليفربول، بل يتجاوزونه.

كان هذا النمط واضحاً بشكل خاص خلال الفترة الصعبة التي مر بها الفريق في أكتوبر ونوفمبر. في تلك الفترة، كانت فوزه الوحيد ضد أستون فيلا، وهو فريق يميل أكثر إلى بناء الهجمات القصيرة. اعتمد المنافسون الآخرون نهجاً مباشراً وعطلوا سيطرة ليفربول باستمرار.

هذه ليست محاولة لتبرئة المسؤولية. كان بإمكان النادي والطاقم الفني توقع هذه الاتجاهات والتكيف معها. ومع ذلك، ليفربول ليس الفريق الوحيد المتأثر، فقد فاجأ هذا التحول على مستوى الدوري عدة فرق. في هذا السياق، ربما ساهمت خلفيّة أرني سلوت في ثقافة كرة قدم أكثر توجّهاً نحو المواقع والسيطرة في تأخير التكيّف.

بعد توضيح هذا السياق، ننتقل الآن إلى الملعب.

كيف كان أداء ليفربول فعليًا، هجوميًا ودفاعيًا؟

هجومياً

افتقر ليفربول هذا الموسم إلى الحيوية والسرعة في الثلث الأخير من الملعب، وإلى غريزة التهديف الثابتة. كان هوغو إكيتيكي المهاجم الوحيد الذي حقق التوقعات حقًا، على الرغم من أنه لم يكن التعاقد الرئيسي الذي تصدر عناوين الصحف. كان التركيز منصبًا في الغالب على فلوريان فيرتز وألكسندر إيساك، لكن لم يستقر أي منهما تمامًا. فقد كافح أحدهما للتعبير عن نفسه في المناطق المفضلة لديه دون الإخلال بهيكل الفريق، بينما عانى الآخر من الإصابات في تشكيلة هجومية غير مستقرة بالفعل.

على الصعيد الجماعي، لم تتكيف خط هجوم ليفربول تمامًا مع متطلبات سياق الدوري الجديد، لا سيما من حيث القوة البدنية والعمل الدفاعي والتعديلات المستمرة في المواقف.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، ننتقل إلى فرص التسجيل التي صنعها الفريق.

Dream Databall

خريطة تسديدات ليفربول الحالية غير المتعلقة بركلات الجزاء لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26

تبرز بعض الأنماط.

هناك عدد محدود نسبيًا من الفرص عالية الجودة. في حين أن ليفربول يولد عددًا كبيرًا من التسديدات ومتوسط مسافة التسديد مواتٍ ، فإن كثافة الفرص الخطيرة حقًا ليست عالية كما هو متوقع. يُظهر توزيع التسديدات أن المحاولات تأتي من مناطق متنوعة بدلاً من المناطق المركزية عالية القيمة بشكل ثابت.

هناك أيضًا اعتماد واضح على العرضيات واللعب الثابت، وهو ما يتماشى مع التحول الأوسع نطاقًا في الدوري. في الوقت نفسه، هناك عدد من المحاولات الأكثر طموحًا من خارج منطقة الجزاء، مما يقلل من الكفاءة الإجمالية.

بشكل عام، يظل الهجوم فعالاً وقادراً على الحفاظ على مركز قوي في الدوري، لكنه يفتقر إلى الحدة في الخط الأمامي. لا تكمن المحدودية الرئيسية في التسجيل، بل في حجم الفرص عالية الجودة واتساقها.

دفاعيًا

هنا تتضح المشكلات الرئيسية لليفربول.

Dream Databall

خريطة التسديدات غير المتحولة إلى ركلات جزاء التي تعرض لها ليفربول في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026

يعد كل من الكم والنوعية من الشواغل الرئيسية. يتلقى ليفربول عددًا كبيرًا جدًا من التسديدات من المناطق القريبة والمركزية، ويعكس متوسط xG لكل تسديدة ضد الفريق مدى خطورة هذه المواقف.

تعد الدفاعات الانتقالية مشكلة رئيسية. حوالي 40% من الفرص التي يتلقاها الفريق تأتي من المواقف الانتقالية، وهي المواقف التي يفقد فيها الفريق الكرة ويصبح مكشوفًا. وهذا أعلى بكثير من نسبة الفرص الانتقالية التي يولدها الفريق بنفسه، مما يسلط الضوء على وجود خلل واضح.

هناك أيضًا أنماط متكررة في كيفية استقبال الفرص، خاصة من المناطق الجانبية واللعب الثابت، بما في ذلك الركلات الركنية من الجانب الأيمن. تتطابق هذه المشكلات مع ما لوحظ في المباريات، حيث يؤدي اللعب المباشر والكرات الثانية إلى تعطيل هيكل ليفربول بشكل متكرر.

نقطة أخرى مهمة هي النتيجة مقابل التوقعات. استقبل ليفربول أهدافًا أكثر مما يشير إليه مؤشر xG. قد يعزى ذلك جزئيًا إلى التباين أو عدم ثبات حراسة المرمى، بما في ذلك مشاكل التكيف التي يواجهها جيورجي مامارداشفيلي، لكن الفجوة كبيرة بما يكفي لتشير إلى مشاكل دفاعية أعمق.

بشكل عام، تظهر معاناة ليفربول هذا الموسم بشكل أكثر وضوحًا عندما لا تكون الكرة في حوزته. إن الجمع بين نقاط الضعف الهيكلية، والضعف في المراحل الانتقالية، وصعوبة التكيف مع أسلوب اللعب الحالي في الدوري، جعل من السهل جدًا اللعب ضدهم.



