انهيار إسباني وتراجع إيطالي .. الدوري الإنجليزي يحلق منفردًا هذا الموسم !

موسم جديد بشكل مختلف للدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وهناك بعض الملاحظات الهامة، التي تبرز حقيقة أن الدوري الإنجليزي أصبح يغرد بمفرده.

شاهدنا كريستيانو رونالدو يرحل عن يوفنتوس منتقلًا إلى مانشستر يونايتد، والدوري الإسباني يخسر سيرخيو راموس وليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

وعلى الجانب الآخر يستمر البريمييرليج في استقطاب أكبر النجوم، وهو ما ينعكس بشكل ملحوظ على حجم المنافسة وقوتها بمختلف النواحي.

الوضع الراهن يشير إلى مرحلة خطيرة، وصل فيها الدوري الإنجليزي إلى القمة، وانهارت أمامه باقي المسابقات الأخرى لعدة أسباب..

قوة المنافسة

مرة أخرى نجد أن الدوري الإنجليزي هو الأشرس منافسة عندما يتعلق الأمر بالفوز باللقب أو التأهل لدوري أبطال أوروبا أو حتى الهبوط.

اللقب الحالي يتنافس عليه ليفربول وتشيلسي بقوة، ولا يمكن استبعاد مانشستر سيتي كذلك وحتى مانشستر يونايتد رغم تعثره الفترة الأخيرة.

وأما بالنسبة للمنافسة على الأبطال فحدث ولا حرج، هناك آرسنال، ليستر سيتي، وست هام، توتنهام وغيرهم.

الوضع الحالي في الدوري الإسباني، يختلف تمامًا عن البريمييرليج، لأنه لو نظرنا إلى الفرق المتنافسة على الدوري سنجدها أقل قوة.

ريال مدريد لا يزال في مرحلة إعادة البناء، برشلونة يعاني ويمر بنفس المرحلة ويعتمد كليًا على نجمه الشاب أنسو فاتي، وأتلتيكو مدريد يبدو أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة مع دييجو سيميوني.

وفي فرنسا باريس سان جيرمان من المتوقع سيطرته بعد كل الصفقات التي أبرمها وأبرزها ليونيل ميسي، وألمانيا لا صوت يعلو على بايرن ميونخ بكل تأكيد.

ولو نظرنا إلى إيطاليا سنجد أن العملاق الأكبر هناك يوفنتوس يعاني ويتواجد في مركز لا يليق بتاريخه، بينما يتزعم نابولي المسابقة بالتنافس مع ميلان وإنتر، وكلنا نعلم أن هذا الثلاثي لا يمكن مقارنته بقوة تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي.

المنافسة على الأبطال والهبوط بكل تأكيد متواجدة في هذه الدوريات، ولكن المتنافسين هناك ليسوا بنفس قوة نظرائهم في إنجلترا، من ناحية القوة المالية أو الرياضية، لذلك الصدارة تبدو محسومة بشكل واضح هذا الموسم.

القيمة السوقية

الدوري الإسباني المنافس الأشرس للإنجليزي، عدد اللاعبين فيه 517 لاعبًا، والقيمة السوقية لهم بشكل مجمع تصل إلى 4.95 مليار يورو.

بالنظر إلى الدوري الإيطالي، سنجد أن القيمة السوقية لمجموع اللاعبين الذين يصل عددهم إلى 573 تصل إلى 4.92 مليار يورو.

وبالنسبة للدوري الألماني فيأتي أقل منه بقليل، حيث تصل القيمة السوقية لكل اللاعبين فيه إلى 4.21 مليار يورو، ويصل عدد اللاعبين إلى 528 لاعبًا.

وأما الفرنسي يبلغ عدد اللاعبين فيه 566 لاعبًا، والقيمة السوقية لهم جميعًا تصل إلى 3.72 مليار يورو وهو الأقل من بين الدوريات الكبرى.

وأخيرًا يأتي الدوري الإنجليزي بفارق شاسع عن الجميع، حيث عدد اللاعبين فيه 520 لاعبًا، والقيمة السوقية لهم بشكل مجمع 9.08 مليار يورو.

عدد النجوم

لا شك أن تواجد النجوم الكبار في أي دوري، يعطي له قيمة كبيرة سواء من الناحية التسويقية أو الجانب الرياضي، وهنا يتفوق الدوري الإنجليزي أيضًا.

الدوري الإسباني تلقى ضربة قاسية بعد خروج ليونيل ميسي إلى باريس، ومن بعده سيرخيو راموس ورافاييل فاران، لتصبح المسابقة من دون ميسي ورونالدو، ويكون واجهة المسابقة هو الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد وحده.

برشلونة بلا نجم شباك ويعتمد على فاتي وممفيس ديباي، وريال يكتفي ببنزيما وفينيسيوس بعد تدهور أحوال إيدين هازارد، وأتلتيكو يكتفي هو الآخر بأنطوان جريزمان، لتظهر الليجا وهي في أسوأ حالاتها منذ سنوات.

الدوري الإيطالي خسر كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، في مكسب آخر للمسابقة الإنجليزية، ونفس الأمر بالنسبة لروميلو لوكاكو الذي ذهب إلى تشيلسي، ليتبقى زلاتان إبراهيموفيتش وباولو ديبالا ولاوتارو مارتينيز.

وأما ألمانيا فيتركز النجوم على بايرن ميونخ فقط، باستثناء إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، ونفس الأمر في فرنسا الذي يستحوذ باريس على كل اللاعبين المهمين هناك وهو ما لا يأتي لصالح المسابقة.

وماذا عن إنجلترا؟ ستجد محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، ترنت آرنولد، ساديو ماني، كيفين دي بروينه، رياض محرز، بول بوجبا، برونو فيرنانديش، بيير أوباميانج، نجولو كانتي، جورجينيو، سون هيونج مين، هاري كين، لوكاكو ورونالدو ومجموعة حافلة من النجوم الكبار.

وهو ما يظهر الفارق الكبير بين الدوري الإنجليزي وباقي المسابقات الأخرى في أوروبا، والذي أصبح يزداد بشكل مخيف، لتصبح الدوريات الأخرى مطالبة بالتطور لمجاراة هذا التقدم المرعب للبريمييرليج.

قدوم صندوق الاستثمار السعودي إلى نيوكاسل يونايتد كذلك سيأتي بمثابة جرس الإنذار لكل هذه الدوريات، بأن تستيقظ قبل سيطرة أندية إنجلترا على كل شيء قريبًا !

اقرأ أيضًا ..