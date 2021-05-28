انقلاب مفاجئ .. انتقال مبابي إلى ريال مدريد سيتبعه بوتشيتينو

مبابي وبوتشيتينو وباريس سان جيرمان وريال مدريد ولعبة الكراسي الموسيقية..

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن اقتراب ريال مدريد من ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي مبابي جعل مستقبل المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان في خطر.

وكان باريس سان جيرمان قد تعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو كمدير فني جديد، ومن هنا بدأت المشكلة بالنسبة لريال مدريد فيما يخص رغبته في الحصول على خدمات مبابي.

نجوم باريس سان جيرمان بمن فيهم مبابي كانت علاقتهم مضطربة للغاية مع المدرب الألماني السابق توماس توخيل، ولذلك تعثرت المفاوضات لتجديد تعاقدهم مع الفريق في الفترة قبل وصول بوتشيتينو.

ولكن مع وصول المدرب الأرجنتيني، فإن الأمور اختلفت وتمسّك بوتشيتينو بكيليان مبابي ونجوم الفريق، ولكن اقتراب رحيل الفائز بكأس العالم 2018 قد يهدد مستقبله مع نادي العاصمة الفرنسية.

وكشفت هذه الساعات الأخيرة عن العلاقات المتوترة بين ليوناردو المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية والمدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو والتي قد تنهي العلاقة بين النادي وبين المدرب الأرجنتيني.

وفي السياق ذاته كشفت ذا صن البريطانية أن أكثر ما يزعج مدرب باريس سان جيرمان هو أن ليوناردو مستعد لبيع مبابي لريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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وانضم مبابي لصفوف النادي الباريسي من صفوف موناكو مقابل 180 مليون يورو، ثاني أغلى الصفقات في تاريخه بعد نيمار.