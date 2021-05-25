انقلاب في مستقبل كومان مع برشلونة بعد لقائه لابورتا

اجتماع مثمر..

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن هناك تغييرًا فيما يخص خطة الموسم المقبل بالنسبة لنادي برشلونة وخصوصًا فيما يخص المدير الفني للفريق رونالد كومان.

والتقى رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا بالمدير الفني رونالد كومان اليوم الثلاثاء من أجل تحليل موسم الفريق الكتالوني والوقوف على خطط المرحلة المقبلة.

على الرغم من أنه يبدو أن رئيس برشلونة سيبلغ المدرب العولندي إذا كان في خطط الفريق بالنسبة للموسم المقبل أم لا، فقد انتهى اللقاء بينهما دون أي قرار نهائي. ووفقًا لمصادر النادي.

ولكن حسب صحيفة التليجراف وما نقلته سبورت الكتالونية كانت الأجواء السائدة في مكاتب كامب نو ودية للغاية بين الطرفين، وكما كشف روب يانسن وكيل المدرب رونالد كومان، فإن مشاعر الهولندي بعد اللقاء "إيجابية للغاية".

وأضاف: "المشاعر إيجابية لدرجة أن كومان من الممكن أن يبقى مديرًا فنيًا لنادي برشلونة في الموسم المقبل ولا يرحل في هذا الصيف، كل شيء سار بشكل ودي للغاية".

وتابع: "حتى الآن لا يوجد أي قرار نهائي بخصوص مستقبل كومان، ولكن في الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك المزيد من المحادثات بينه وبين ممثلي النادي الكتالوني".

لابورتا في الوقت الحالي لم يتخذ قرارًا نهائيًا بخصوص اسم المدرب في الموسم المقبل، لذلك كان يريد اللقاء مع كومان ومعرفة كيف يفكر المدير الفني الهولندي وماذا يريد.

الموسم الحالي هو الأول للمدير الفني مع البلوجرانا، ونجح فيه بتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا قبل أسابيع عقب الفوز على أتلتيك بيلباو.

محرز يلقّن زياش درسًا في كرة القدم .. 2021 عنوانًا

وخرج الفريق من الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا، كما خسر السوبر الإسباني، وها هو أضاع فرصة تحقيق الثنائية المحلية بخسارة لقب الدوري الإسباني.