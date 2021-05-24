انقلاب الموازين .. برشلونة يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن ديمبيلي

بات الأمر واضحًا..

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن برشلونة بدأ في الاتصالات مع النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي من أجل تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

النجم الفرنسي كان قريبًا من الرحيل عن الفريق الكتالوني، ولكن في الوقت ذاته يعتبره برشلونة أساسيًا في المشروع الجديد ويريد ضمان استمراريته في الأيام المقبلة

وأراد جوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن يُرسل رسالة واضحة إلى عثمان ديمبيلي بشأن رغبة الإدارة في استمراره بملعب كامب نو بالسنوات المقبلة.

وينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل ولا يزال موقفه من التجديد مبهمًا وسط اهتمام من مانشستر يونايتد ويوفنتوس بالظفر بخدماته.

بعض التقارير خرجت من الصحف الإسبانية أن برشلونة يريد الإبقاء على الدولي الفرنسي، بعد تدخل مباشر من لابورتا للرد على هذه الشائعات التي تتحدث عن رغبة النادي في رحيله.

ومنذ أسابيع، كان الرئيس جوان لابورتا قد أرسل نائبه رافا يوستي إلى منزل ديمبيلي لإبلاغه بوضوح أن برشلونة يحبه ويثق فيه ولا ينوي السماح له بالرحيل.

وبعد ذلك وحسب الموندو ديبورتيفو وتأكيدات الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني فإن برشلونة يعتزم التواصل مع وكيل أعمال اللاعب في الأيام القليلة المقبلة.

ليس هذا فحسب، بل أبدى يوستي لديمبيلي بمنتهى الصراحة رغبة النادي الكتالوني الجمّة في تمديد التعاقد الذي ينتهي بحلول صيف 2022.

وكانت الصحف الإسبانية من قبل قد زعمت أن إدارة لابورتا إن لم تنجح في تجديد عقد ديمبيلي ستبيعه هذا الصيف، لكن بعد الحركة الأخيرة يبدو أن اللاعب باقٍ بصورة طبيعية في كتالونيا.

الجدير بالذكر أن ديمبيلي البالغ من العمر 24 عامًا بات ركيزة أساسية في كتيبة رونالد كومان هذا الموسم، حيث شارك 40 مباراة سجل خلالهم عشرة أهداف وصنع أربعة آخرين.