انقسام ورأي صادم لتوخيل في صفقة رونالدو

حيرة مستمرة للنجم البرتغالي

حالة من الانقسام في الوقت الحالي، بخصوص مستقبل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد هذا الصيف.

اللاعب جعل الأمور واضحة للنادي الإنجليزي، مشددًا على رغبته في الرحيل عنه لخوض تجربة جديدة، بسبب فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وبرز اسم تشيلسي كأحد أهم الأندية التي تحاول الظفر بخدمات صاحب الـ37 سنة، وسط محاولات مستمرة من مالك النادي الجديد تود بولي لحسم الصفقة.

ما هو موقف توماس توخيل من صفقة رونالدو؟

أكدت صحيفة "as" الإسبانية، أن الملاك الجدد في تشيلسي يعتبرون رونالدو كهدف رئيسي كأحد أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ويؤمنون بقدرته على صناعة الفارق مع البلوز.

ولكن الأمور لا تبدو كذلك بالنسبة لتوخيل، لأنه غير مقتنع بأن وصول رونالدو سيكون إيجابيًا بالنسبة للمنظومة والفريق بشكل عام.

وأوضحت أن المدرب الألماني يخشى تسبب التعاقد مع البرتغالي في تهديد استقرار فريقه للعديد من الأسباب المالية والفنية أيضًا.

ورفض توخيل التلميح بأي صفقة محتملة، عندما سأله أحد المشجعين حول تعاقد النادي مع رونالدو خلال تواجد تشيلسي بالولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع للتحضير للموسم الجديد.

ورغم اجتماع بولي مع جورج مينديش وكيل اللاعب، إلا أن القرار النهائي لتوخيل قد يوقف الصفقة تمامًا، ليستمر البحث عن بديل آخر للبلجيكي روميلو لوكاكو.

انقسام آخر في بايرن

الأمور تبدو معكوسة تمامًا بالنسبة لنادي بايرن ميونخ، حيث يريد المدرب يوليان ناجلسمان التعاقد مع رونالدو ويؤمن بقدرته على خلافة روبرت ليفاندوفسكي في حالة رحيله إلى برشلونة.

PSG have turned down the offer to sign Cristiano Ronaldo, sources have told @LaurensJulien 😲 pic.twitter.com/tNYCg2siKk — ESPN FC (@ESPNFC) July 12, 2022

ولكن العديد من الأعضاء بمجلس إدارة النادي يرفضون هذه الفكرة، لعدم اقتناعهم بأن البرتغالي يعيش أفضل فتراته المهنية عمومًا بعد تقدمه في العمر.

ونفس الأمر بالنسبة لباريس سان جيرمان، بعدما أكدت شبكة "ESPN" أن وكيل رونالدو قام بعرضه على النادي الفرنسي ولكن الفكرة قوبلت بالرفض.

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