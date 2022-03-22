انقسام في غرفة ملابس باريس .. وحكيمي يخشى على مستقبله

تمر غرفة ملابس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بحالة من التفكك منذ توديع الفريق لمنافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام ريال مدريد الإسباني.

باريس سان جيرمان ودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة بنتيجة 3-2 أمام ريال مدريد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويتبخر حلم التتويج بالبطولة مرة أخرى.

شبكة "rmc sport" الفرنسية كشفت أن باريس سان جيرمان يمر بلحظات عصيبة للغاية بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، وزاد التوتر بعد الهزيمة المؤلمة أمام موناكو في الدوري الفرنسي.

ما هي ملامح الانقسام في غرفة الملابس؟

وحسب التقرير، تنقسم غرفة خلع الملابس إلى حزبين، الأول يضم لاعبي أمريكا الجنوبية، والثاني يضم اللاعبين الناطقين بالفرنسية.

وتسببت الهزيمة أمام موناكو في زيادة التناقضات بين الفريقين، حيث لم يتحدث أي لاعب في غرفة الملابس بعد الخسارة 3-0 في موناكو، ولم يتحدث أي شخص بعد الخسارة ضد ريال مدريد.

الأمر المقلق أكثر، هو افتقار باريس سان جيرمان إلى الشخصية رغم كثرة النجوم في الفريق.

ما هي العواقب؟

الأمر المثير للتعجب حسب التقرير، هو أنه عندما يتعرض نيمار لعرقلة يتوجه الكثير من اللاعبين لتقديم الشكوى إلى الحكم، وهو ما لا يحدث مع لاعب مثل أشرف حكيمي.

الظهير المغربي المقرب للغاية من كيليان مبابي قد يتأثر إذا انتهى الأمر باللاعب الفرنسي الدولي بالتعاقد مع ريال مدريد.

علاقة حكيمي مع حزب لاعبي أمريكا الجنوبية غير موجودة والمغربي قلق بشأن سلوك بعض اللاعبين تجاهه في غرفة تبديل الملابس.

الفصل الآخر الذي كشف عنه التقرير هو شكوى "الحزب الفرنسي" من الأمريكيين الجنوبيين خاصة بشأن سلوكهم، والتي يرد عليها الحزب الآخر بأن على الفرنسيين التوقف عن الشكوى طوال الوقت لأنهم ليسوا لاعبين أفضل منهم.

غرفة تغيير الملابس في باريس ليست موحدة وزاد التوتر بشكل كبير بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

تنتظرنا أوقات صعبة في باريس، خاصة وأن النادي ليس لديه حتى يونيو سوى محاولة تأمين لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة.

اقرأ أيضًا ..

سباق العرب في أوروبا | بن ناصر نجم الأسبوع، وصلاح برقم قياسي سلبي

مدافع تركيا: كأس العالم الأخيرة لرونالدو؟ الصعود أهم بالنسبة لي

هزيمة تاريخية ومهانة .. كارباخال يتسبب في غضب جماهير ريال مدريد