انقسام داخل "كاف" بشأن تأجيل أمم إفريقيا .. الغالبية تؤيد

يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الوقت الحالي، بحضور السويسري جياني إنفانتينو، لحسم مصير بطولة كأس أمم إفريقيا، المقرر لها خلال يناير المقبل في الكاميرون.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية قد أعلنت عن اعتراضها لإقامة بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون خلال يناير القادم، متخوفة من متحور أوميكرون، حرصًا على سلامة اللاعبين المحترفين بتلك الدوريات.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك معارضة خلال الوقت الحالي داخل المكتب التنفيذي، بشأن تأجيل كأس أمم إفريقيا، ولكن الغالبية لا تمانع في تأجيلها.

وأضافت أن بطولة كأس أمم إفريقيا لو تم تأجيلها سيتم إقامتها عام 2023 وليس في الصيف، بسبب المناخ غير المستقر في الكاميرون، حيث تشهد فترة الصيف أمطارًا لا تنقطع.

وأما عن الجانب الرافض لتأجيل كأس أمم إفريقيا، جاء ذلك بهدف عدم الرضوخ لضغط الأندية الأوروبية، لكي لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى، وأن يتم الحفاظ على إقامة البطولة بموعدها دون تغيير.

ومازالت المشاورات داخل اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي مستمرًا حتى الآن، لكي يصل إلى اتفاق نهائي بخصوص هذا الأمر، ويتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

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الاجتماع يتم الآن في العاصمة القطرية الدوحة، بالتزامن مع انتهاء عمل لجنة التفتيش على استعدادات الكاميرون لاستضافة كأس أمم إفريقيا، حيث يتواجد حاليًا عددًا كبير من أعضاء المكتب التنفيذي لـ"كاف" في قطر.

يأتي ذلك في ظل تأكيدات عديدة من الاتحاد الإفريقي أو الحكومة الكاميرونية بأن البطولة ستقام في موعدها، بينما تشير بعض التقارير الإعلامية بأن الاتجاه سيكون نحو التأجيل بسبب متحور كورونا "أوميكرون".