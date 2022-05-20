"إنفستكورب" البحرينية تعلق مفاوضاتها لشراء ميلان

قررت شركة "إنفستكورب" البحرينية، تجميد فكرة التفاوض مع إدارة ميلان من أجل الاستحواذ على النادي الإيطالي.

وكانت "إنفستكورب" قد دخلت في مفاوضات جدية مع ملاك ميلان الحاليين بشأن صفقة محتملة، دون حدوث أي تقدم في المحادثات.

وقالت شبكة "رويترز" إن الشركة قامت بتعليق خططها لشراء ميلان بعد تعثر المفاوضات بين الأطراف المعنية.

وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت بسبب عدم وجود أي اتفاق بين الشركة البحرينية وملاك ميلان الحاليين.

ويأتي ذلك وسط الأنباء المتزايدة حول اتفاق مجموعة "RedBird Capital" الأمريكية والتي لديها شراكة مع جون هنري مالك نادي ليفربول الإنجليزي، على شراء ميلان بالاتفاق مع مجموعة "إليوت" المالكة للروسونيري.

20 maggio (Reuters) - #Investcorp ha sospeso i suoi piani per l'acquisto del #Milan, ha detto venerdì a #Reuters una fonte a conoscenza dei colloqui. Investcorp nella trattiva con Elliott "non poteva essere d'accordo con loro sulla risoluzione di una certa questione". — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) May 20, 2022

وأشارت التقارير إلى عدم وجود ضمانات على فترات زمنية للإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، ولكن هناك حرص واضح من الأطراف المعنية على إتمامها عكس ما حدث مع إنفستكورب التي قررت الانسحاب.

يذكر أن ميلان يعيش طفرة رياضية في الوقت الحالي، حيث يتصدر الفريق الدوري الإيطالي بـ83 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر الثاني، مع تبقي مباراة واحدة على نهاية المسابقة.

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