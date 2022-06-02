انفجار لاتيني في وجه مبابي بعد اكتساح الأرجنتين لإيطاليا

تصريحات مبابي تثير الجدل من جديد في أمريكا الجنوبية

منذ أدلى النجم الفرنسي كيليان مبابي بتصريحاته المثيرة للجدل حول فارق المستوى بين الكرة في أوروبا وأمريكا الجنوبية، يستغل المنتمون للقارة اللاتينية كل فرصة للنيل من الفتى الأعجوبة.

آخر تلك الفرص كانت فوز الأرجنتين ببطولة السوبر الأوروبي الأمريكي الجنوبي أمس على حساب إيطاليا بعد عرض رائع اكتسح فيه رفاق ليونيل ميسي منتخب الآتزوري بثلاثة أهداف نظيفة.

كانت تلك فرصة لتنهال الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى صدر الصحف الأمريكية الجنوبية حول الأمر.

صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أبرزت هذه التصريحات من جديد في صفحاتها من أجل صب المزيد من النار على الزيت حول تصريحات لاعب باريس سان جيرمان.

نقد أكثر حدة أتى من أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي الأرجنتينيين، جيرو مومو، والذي وصف مبابي بالمعتوه قائلًا: "ما الذي كان يقوله مبابي المعتوه؟ أسأله لأننا رقصنا للتو على أنغام بطل أوروبا وشاهد ذلك على شاشة التليفزيون".

Que decía el boludito de Mbappe? Digo porque acabamos de bailar al campeón de Europa y el lo vio por tele. — Momo (@momorelojero) June 1, 2022

شبكة "تي واي سبورتس" الأرجنتينية نشرت عبر تويتر إعادة تغريد لتصريحات مبابي مع وجوه متهكمة، ولكن أحد صحفييها الكبار، أنطونيو سيربا كان له رأي أقل حدة حيال الفرنسي.

لقد قال سيربا عن الأمر: "إيطاليا خصم ضعيف حاليًا وغير مؤهل للعب أمام الأرجنتين، ومن يهتم بكوبا أمريكا أكثر بكثير من هذه الكأس التي اعترف بها فيفا، إيطاليا هي بيرو أوروبا، في الواقع بيرو أقوى".

وأردف: "حين نلعب ضد فريق أوروبي قوي مثل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، يمكننا حينها الحديث بهذا الشكل، دعونا لا نطلق النار على مبابي".

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