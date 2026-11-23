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جددت نقابة اللاعبين FIFPRO انتقادها الحاد لمسؤولي بايرن ميونخ بسبب تعاملهم مع جمال موسيالا. وأبدى الرئيس التنفيذي يان كريستيان دريسن ذهوله من موقفها.

قال رئيس FIFPRO سيرجيو ماركي في بيان يوم الإثنين، بحسب «Absolut Bayern»، إن مناقشة الحالة الصحية للاعب منتخب ألمانيا علنًا و«التشكيك في راتبه بينما يتعافى يُظهران انعدامًا عميقًا للإنسانية والحساسية».

وقال ماركي إن موسيالا يستحق «دعم ناديه وضمانًا باحترام عقده»، مدينًا تصريحات مسؤولي بايرن «بأشد العبارات الممكنة».

وأيد ماركي أيضًا اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في مسألة التخفيضات المحتملة لراتبه: «أتضامن تمامًا مع جمال. يجب على بايرن دعمه طوال فترة تعافيه واحترام العقد الموقّع دون أي شروط».

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وأشار ماركي إلى مثال من أمريكا الجنوبية: «في الأرجنتين، تحمي اتفاقية المفاوضة الجماعية للاعبي كرة القدم المحترفين رواتبهم المتفق عليها إلى حين حصولهم على التصريح الطبي، إذا منعتهم إصابة أو حالة مرضية خارجة عن إرادتهم من اللعب، حتى لو كان العقد قد انتهى بالفعل».

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وقال ماركي إنه لذلك من المؤسف «سماع مسؤولين في نادٍ بمكانة بايرن يتساءلون عما إذا كانوا سيحترمون عقدًا لا يزال ساريًا. هذه خطوة إلى الوراء لكرة القدم».

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لماذا استغرب بايرن موقف FIFPRO؟

أثارت انتقادات FIFPRO حيرة الرئيس التنفيذي يان كريستيان دريسن. وقال في مقابلة مع tz/Münchner Merkur وBild: «بالطبع، يشعر المشجعون بالقلق حيال الوضع لأن كل لاعب من لاعبينا واحد منا. ونعم، هذا صحيح! جمال واحد منا! ولهذا تحديدًا نعتني به. لذا كان من الواضح أن رد فعل سيصدر. لكن بصراحة، فوجئت ببساطة برد فعل FIFPRO. فنقابة اللاعبين هذه ليست ممثلة أصلًا في ألمانيا...»

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وتابع دريسن: «يؤمن المدير الرياضي ماكس إيبرل والمدرب فينسنت كومباني بجمال، ويؤمنان بقدرته على استعادة مستواه السابق، وهذا ما نعوّل عليه جميعًا. وبالطبع، الأمر يتعلق بالشخص نفسه. كلنا نريده أن يعود إلى سابق عهده على أرض الملعب!»

يقع موسيالا، الذي يعاني اضطرابًا وظيفيًا عصبيًا مصحوبًا بنوبات غياب، في قلب جدل محتدم لدى بايرن، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري الألماني. وأجّج الرئيس السابق كارل هاينتس رومينيجه ذلك الجدل بعد التعادل 1-1 مع كولن حين شكك علنًا في قدرة موسيالا على تقديم الأداء المطلوب وتحدث عن تعديلات محتملة على عقده.

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وقال دريسن عن الجدل: «كان من الصعب ألا نلاحظ أن المسألة أثارت ضجة مجددًا خلال اليومين الماضيين. لكنني متمسك بما قلته: تقع علينا مسؤولية رعاية جمال بمنحه الوقت للتعافي واستعادة مستواه السابق. وفي الوقت نفسه، تقع علينا مسؤولية تجاه النادي. هذا أيضًا كل ما قاله أولي هونيس وكارل هاينتس رومينيجه، وإن اختلف تركيز كل منهما. وأعتقد أن من حقهما قول ذلك».

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هل هناك اتفاق سري بين موسيالا وبايرن؟

بحسب Süddeutsche Zeitung، ورد أن ممثلي موسيالا والنادي توصلا إلى اتفاق شفهي في الصيف. ويُقال إنهما اتفقا على تعديل عقد موسيالا إذا لم يتمكن اللاعب من العودة إلى مستوى أدائه السابق.

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وأضاف دريسن بشأن تقرير الصحيفة: «لم أحضر الاجتماع المعني. لذا لا يمكنني قول شيء عنه. لكن إذا عُقد قبل برنامج Stammtisch على BR، حيث تحدث أولي عن الموضوع للمرة الأولى، فلا شك أن ذلك كان حاضرًا في ذهنه عندما أدلى بتصريحاته».

وخلال ظهور له على Bayerischer Rundfunk قبل أسبوعين، أثار هونيس للمرة الأولى التفاوت بين راتب موسيالا ومستوى أدائه الحالي وتحدث عن «معضلة». كما شكك في قدرة موسيالا على استعادة أفضل مستوياته يومًا ما. وقال الرئيس الفخري لبايرن، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري الألماني، خلال برنامج «Sonntags-Stammtisch»: «إنه يعاني مرضًا ليس من السهل الشفاء منه، لكن يمكن التعامل معه بصورة معقولة بالأدوية». وأضاف: «لكن ما إذا كان سيتمكن يومًا من الأداء بالمستوى الذي كان يقدمه في السابق…»