انظروا إلى أنفسكم أولًا.. والد إنزو فيرنانديز يستميت في الدفاع عن نجله!

تحدث راؤول فيرنانديز، والد إنزو فيرنانديز، نجم منتخب الأرجنتين، عن اللقطة التي أثارت الكثير من الجدل لاحتفال لاعبي التانجو في الحافلة بأغانٍ تنتقص من اللاعبين الفرنسيين.
وقال فيرنانديز الأب: "أعرف ما هو عليه نجلي، ليس من هذا النوع، من الصعب على الأوروبيين أن يفهموا الفولكلور الخاص بنا".
وأضاف في تصريحاته لشبكة "تي إن تي سبورتس" الأرجنتينية: "لقد سجل بثًا مباشرًا في لحظة غير قياسية، لم يكن يعرف حتى ما الذي يغتيه".
الموضوع يُستكمل بالأسفل
وواصل الحديث: "في 2014 حينما هزمنا الألمان، قاموا بالتهكم علينا كما لو كنا رعاة بقر، وعاملونا بشكل فظ، وفي 2018، تهكم الفرنسيون على طول قامة ميسي!".
وختم: "لم يأت علينا أي وقت خرجنا فيه للقول إن هذا تقليل احترام لنا" في إشارة إلى رد الفعل الصاخب من الطرف الفرنسي على الحادث.