انضمام 8 لاعبين لصفوف منتخب تونس وتأكد غياب السخيري

إلياس السخيري لن يلحق بمواجهة تونس المقبلة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أجرى المنتخب التونسي تدريباته اليوم الأثنين، تحت قيادة الفرنسي آلان جيريس، والذي تولى المسؤولية مؤخرًا.

وانضم ثمانية لاعبين لصفوف المنتخب التونسي وهم: "محمد أمين بن عمر، وجدي كشريدة، سيف الدين الخاوي، فراس شواط، صيام بن يوسف، علي معلول، أسامة الحدادي، نعيم السليتي".

ويكتمل معسكر المنتخب التونسي، بانضمام جميع اللاعبين، باستثناء فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الزمالك المصري، والذي سينضم 21 مارس.

كارلوس إدواردو يواصل التأهيل للعودة من الإصابة.🧐

(📸: IG/c.edu3) pic.twitter.com/tNRsUHNDT1 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 18, 2019

ويخضع إلياس السخيري لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب تونس، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه مونبلييه وأولمبيك ليون.

إلياس السخيري، لن يستطيع المشاركة في مباراة تونس أمام سوازيلند "إي سواتيني"، بالجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.