انضمام صالح جمعة - قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

صالح جمعة ينضم لأول مرة في قائمة الأهلي بعد العودة من السعودية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي، عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، والمقرر لها غدٍ الخميس ضمن منافسات الدوري.

الأهلي سيواجه مصر المقاصة مساء غدٍ الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية، باللقاء المؤجل من الإسبوع الحادي عشر.

قائمة الأهلي شهدت انضمام صالح جمعة للمرة الأولى، بعد عودته من فريق الفيصلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

المدرب الجديد يعتمد على الذكاء الإصطناعي ومن مهماته: وضع التشكيل، وإجراء التغييرات أثناء اللقاء دون أي تدخل بشري.👨‍🏫



(📸: @Hassan_Aljassmi) pic.twitter.com/GloDwkkEX9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

وغاب أيمن أشرف بسبب الإيقاف، وعاد سعد سمير بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي.

الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، سعد سمير، أحمد علاء، محمد هاني.

خط الوسط: إسلام محارب، كريم نيدفيد، عمرو السولية، رمضان صبحي، حمدي فتحي، محمد شريف وأحمد حمودي، ميدو جابر، حسين الشحات، ناصر ماهر، صالح جمعة.

الهجوم: جونيور أجايي.