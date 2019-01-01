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دوري أبطال أفريقيا

انضمام رامي ربيعة واستبعاد 11 مصابًا - قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

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لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني، والمقرر لها مساء غدٍ السبت.

في تمام التاسعة من مساء السبت، سيستضيف الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي شهدت انضمام رامي ربيعة وحسام عاشور، بعد فترة غياب طويلة، بسبب الإصابة.

وتم استبعاد كلًا 11 لاعب بسبب الإصابة وهم "رمضان صبحي، محمد محمود، إسلام محارب، حمدي فتحي، وليد سليمان، أحمد فتحي، محمد نجيب، ياسر إبراهيم، علي لطفي، مروان محسن، وليد أزارو".

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وضمت قائمة الأهلي الآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، سعد سمير، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول، محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، حسام عاشور، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، محمد شريف، حسين الشحات، أحمد حمودي.

الهجوم: جونيور أجايي، صلاح محسن.

ويسعى الأهلي لتعزيز صدارته للمجموعة الرابعة، والتي يحتل فيها الصدارة برصيد 4 نقاط، من فوز على فيتا كلوب الكونغولي، وتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري.

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