أنشيلوتي يكشف موقف بنزيما من الديربي، وعن فينيسيوس: أنا لست والده!

أبدى إعجابة بالبيان الذي نشره النجم البرازيلي

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن موقف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، من خوض ديربي مدريد بين ريال وأتلتيكو، غدًا، الأحد، بالدوري الإسباني.

بنزيما تعرض لإصابة في الفخذ خلال مباراة ريال مدريد مع سلتيك الاسكتلندي بالجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وغاب عن مواجهتي ريال مايوركا ولايبزيج الأسبوع الماضي.

وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للديربي أمام أتلتيكو، ليكشف عن موقف بنزيما من المشاركة، متطرقًا إلى أزمة العنصرية التي تعرض لها الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب رقصه واحتفالاته بتسجيل الأهداف هذا الموسم.

ماذا قال أنشيلوتي عن بنزيما وفينيسيوس؟

العديد من الصحف الإسبانية أكدت أن بنزيما لم يشارك في التدريبات الجماعية حتى الآن، واكتفى بالتدرب منفردًا، وهو ما يعني غيابه عن مواجهة أتلتيكو.

وأكد أنشيلوتي هذه الأنباء قائلًا:"لقد بدأ العمل بمفرده وسيعمل خلال فترة الراحة الدولية ليكون جاهزًا".

وعن أزمة فينيسيوس والعنصرية:"كرة القدم شيء والعنصرية شيء آخر، إذا كان حدث الأمر في ملعب كرة قدم سيكون التعامل مختلف، لقد رد بشكل جيد للغاية في بيانه".

وأضاف:"لا أرى هذا النوع من العنصرية في إسبانيا، لكني متمسك ببيان النادي، وبالنسبة لفينيسيوس فهو يركز على مساعدتنا للفوز بالمباراة".

إمكانية حدوث نفس الموقف مع لاعب ليس من ريال مدريد:"لا أعرف ما سيحدث وقتها، لا أرى أي خطأ في احتفالاته، هو يلعب كرة القدم بسعادة كما يفعل دائمًا".

وعن تأثير ذلك على غرفة الملابس:"هذا لا يؤثر على اللاعبين، نحن لا نلعب في غرفة تبديل الملابس، نتحدث فقط عن كرة القدم".

توجيه النصيحة لفينينسيوس:"أنا مدربه ولسه والده".

إمكانية حدوث هجوم عليه في المدرجات ضد أتلتيكو:"إنها مباراة كرة قدم في ملعب منافس، سيدعمون فريقهم وأنا أحترمهم كثيرًا".

جاهزية ميليتاو وقضية جريزمان

أنشيلوتي قال عن عودة إيدير ميليتاو:"قد يلعب من بداية المباراة وقد يشارك كبديل، لدي بعض الشكوك ويجب التفكير في الأمر".

رأيه في دييجو سيميوني:"علاقته باللاعبين وثيقة جدًا وهذا جزء من نجاحه رغم تقليل البعض من تأثير هذا الأمر".

قضية أنطوان جريزمان وعدم لعبه أكثر من 30 دقيقة:"لا أريد الخوض في هذه القضية، كل مدرب يتخذ قراراته الخاصة، أتلتيكو في حالة جيدة ولو نافسوا بقوة محليًا وأوروبيًا سيكون ذلك بفضل سيميوني".

استدعاء ماركو أسينسيو لمنتخب إسبانيا:"إنه لاعب يتمتع بالجودة الكافية لاختياره مع الفريق ولويس إنريكي يفهم ذلك".